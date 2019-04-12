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上證失守3,200點 陸股ETF全周仍收紅

2019-04-12 20:24經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

全球股市高檔整理，本周做多的ETF表現佳，以原油、台股、陸股、科技等正向槓桿ETF最為出色。VIX ETF則已連續兩周墊底，漲多拉回的印度ETF也很弱勢。

VIX ETF最近價格持續探底，成交量也跟著走高。市場人士指出，市場開始震盪時，VIX ETF可望有表現，但除非資金很多且配置得當，否則不要輕易攤平。今年來陸股漲幅大，陸股ETF仍是交易主流，建議在漲多時考慮分批出場。

庫存降低，油價衝上六個月高點，原油ETF價量俱揚。元大S&P原油正2（00672L）繼前一周大漲10.8%之後，本周再漲3.5%，連續兩周登上所有ETF漲幅冠軍。華頓S&P布蘭特正2本周漲3.3%次之，也是連兩周亞軍。

元大全球AI本周漲2.8%，為漲幅第三名。這檔ETF為第一檔以AI營收為考量的ETF，元月底掛牌以來漲幅已逾兩成，規模與成交量則仍有成長空間。

雖然國際股市多空拉鋸，但台股仍相當抗跌，本周加權指數站上10,800點，全周上漲0.9%。相關ETF中，本周以元大台灣50正2漲2.2%最優，其次是富邦台灣加權正2漲2.1%，分別為本周ETF漲幅第四及第五名。

印度股市3月大漲，受惠於大選行情預期。最近漲多整理，富邦印度反1本周漲2%，為本周ETF漲幅第六名。印度ETF仍以兩倍槓桿最受青睞，但即使3月成交熱絡，每日交易量仍不足千張。

陸股急漲後拉回，上證指數本周失守3,200點，全周跌近1.8%。不過，陸股相關ETF本周仍是以正向槓桿ETF表現最好，國泰中國A50正2漲1.9%最強，其次是富邦上証正2漲近1.9%、元大滬深300正2漲1.8%。

VIX ETF從3月中旬以來量能升溫，反映投資人在股市高檔的避險與放空需求。以12日來說，富邦VIX以近23.2萬張的交易量高居冠軍，再來是元大滬深300正2的12.8萬張、富邦上証正2的3.3萬張、元大台灣50反1的2.9萬張、元大S&P原油正2的近1.2萬張。

ETF元大陸股

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