金管會研商證券型代幣發行監理規範 6月完成草案修正

2019-04-12 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會為研擬證券型代幣(Security Token Offering，簡稱 STO)監理規範，今日下午召開公聽會進行座談。財經立委與業者會場發表意見踴躍，導致會議時程一開三個多小時，金管會主委顧立雄說蒐集外界意見將訂出一個衡平的規範，預計6月正式對外預告。

對於金管會的版本，今日與會業者有意見認為3,000萬元豁免金額太低及平台業者資本額1億元門檻太高，不利新創與平台業者，且只限專業投資人，金管會顧立雄說，現場業者帶來很多啟發意見，但若現有法規框架、議價方式不具吸引力，或許可以參酌加拿大作法，全部都進入沙盒實驗，因為其他國家對STO也都在摸索階段。

而且未來業者若要申請，一樣都需要經洗錢防制、保密資安、消費者保謢等檢驗，進到財經委員會到時也會被質疑，因此金管會就先把它規範。至於國際投資人若要來台投資STO，按現在證交法，要來也需要登記並經投審人同意。法幣虛擬貨幣或虛擬貨幣換外幣，也會有外匯監理上的考量。

立委許毓仁會後表示，金額較高的通通都要進沙盒，效率不好，太多案子都要進沙盒保護，就像鳥籠一樣通通關在裡面，不利我國新創。3,000萬元以下豁免是採美國股權式標準的分潤型與債券型，將排除很大量的參與者，且不能開放一般人。

應該想清楚發展STO是希望將來可以吸引全球及國際投資人，而不是只有台灣做給台灣人玩，否則STO跨國、去疆界、去聚落這樣的特性就沒有意義了。現在的狀況感覺格局太小、限縮到小群體。這套作法就像是過去創櫃板概念，但是到現在已經是死海的狀態，非公開競價撮合而不是單一議價，我國現行這樣的版本將落後星韓日非常可惜。因此這次的法規「我看來是小打小鬧」，最後就是雷聲大雨點小。

今日公聽會與會者包括財經立委許毓仁、相關學者專家、台灣金融科技協會及亞太區塊鏈發展協會等自律組織與其會員代表、相關區塊鏈及虛擬通貨業者及證券周邊單位等。金管會表示，會議中與會者除就STO的定義及核定範圍提出意見，並建議提高豁免案件之募資金額、放寬投資人身分及投資限額，至於交易面除建議降低證券自營商經營門檻，並開放可採競價方式交易。金管會將整理本次座談會各界的寶貴意見以納入修法參考，預計最快6月底前完成草案修訂。

我國STO發行應依證券交易法規定辦理，金管會經參酌各國監理規範及目前實務案例，已初步擬定監理規範架構。證期局副局長張振山在今日公聽會後表示，金管會原規劃依證券交易法第6條規定發布函令核定STO為證券交易法的有價證券，並採分級管理，基本上募集金額3,000萬元以下只需用函令，可豁免證交法22條，只要向金管會申報生效就可以做。

不過3,000萬元以下的交易，金管會規範需限專業人認購，包括專業機構及資產3000萬元以上的專業自然人，並對自然人有訂每人10萬元的投資限額，同時由平台業者擔任證券自營商並依市場狀況自行報價買賣。

可申請的自營商需符合資本額至少1億元門檻。但若募資金額逾3,000萬元者，應以申請沙盒實驗方式辦理，相關規範未來視實驗結果再研議。證期局局長王詠心表示，6月底之前會先研擬出一份草案，再預告後依函令實施。