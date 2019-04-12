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悠遊卡趕上一卡通 攜手Samsung Pay搶行動支付市場

2019-04-12 18:41經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

悠遊卡Samsung Pay 11日正式簽約合作，未來Samsung Pay將能夠使用悠遊卡服務，透過NFC感應方式進出站、儲值、買月票等。儘管晚了最大對手一卡通整整一年，但悠遊卡也正式進軍電子支付戰場。

悠遊卡Samsung Pay一卡通

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