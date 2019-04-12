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國壽與國泰世華銀 雙獲經濟部國家產業創新獎

2019-04-12 17:02經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

由經濟部主辦的「國家產業創新獎」已邁入第六屆，國泰金控旗下國泰人壽與國泰世華銀行首次參加評選，就雙雙榮獲肯定，並成為此獎項開辦六屆以來首度獲獎之金融業。

國泰人壽獲頒績優創新企業，國泰世華銀行獲得「綠色金融暨責任授信創新專案團隊」，展現國泰在產業創新的卓越表現，而近年國泰更致力於數位轉型，以跨界、創新與人才培育，持續為消費者創造更高價值。

經濟部表示，「國家產業創新獎」旨在「整合創新」及「跨界合作」為主軸，鼓勵產、學、研界之組織、團隊及個人，跳脫技術本位思考，積極投入服務創新、美學加值及資訊運籌能量進而創造產業加值效益，以創新突破我國產業發展瓶頸，提升產業競爭力。

今年參選企業與案件共達319件，創歷屆新高，共選出45件獲獎作品，並於4月10日晚間舉辦盛大頒獎典禮，由國泰世華銀行資深副總經理周衛華、國泰人壽資深副總經理王麗秋出席領獎。

國泰人壽表示，領先業界，因應瞬息萬變的金融趨勢，運用新興數位科技，不斷突破既有藩籬，持續服務創新，建構貼近客戶的數位保險服務平台，期能為消費者創造更高的價值，一舉獲得經濟部的產業創新獎的肯定。

其中在「行動保險」為國壽創新價值的最佳成果，舉凡受理投保、契約變更、保費繳納及理賠申請，透過行動裝置，即可完成各項保險服務，為全功能智慧輔助系統。去年更導入影音簽名，取代傳統簽名作業，改變保戶對投保作業繁瑣的刻板印象，提供更安全、更迅速的保險服務體驗，以領先業界打造最完善的行動保險服務，開創新型態服務模式，樹立產業標竿，創造出獨一無二的服務價值。

再者，為能更快速解決保戶的即時詢問需求，國泰人壽利用大數據及智能訓練模型開發「智能客服阿發」，提供保戶線上查找保單的繳費狀況、保單管理、商品推薦、理賠流程等服務，還可查詢年金、滿期金及借款狀態，豐富且便利的功能，成為保戶隨身的最好幫手。

此外，國泰人壽響應政府政策，透過數據分析，將保險商品由事後損害填補的功能提升到事前健康管理的層次，結合商品創新與健康管理新思維，提供客戶全面性健康管理守護。「Cathay walker健康促進計畫」即是國泰人壽倡導事前預防的最佳代表，透過穿戴式裝置記錄客戶健康行為數據，再搭配特定保單，保戶若達成健走步數目標，即享有多重優惠。

國泰世華銀行以「綠色金融暨責任授信創新專案」成為此獎項開辦六屆以來首家且唯一獲此殊榮之銀行業者。國泰世華銀表示，身為台灣首家簽署赤道原則的銀行，領先業界聘請具國際經驗之專業人士成立國內首創的專案融資團隊，同時響應金管會綠色金融推動計畫，結合國際專業與在地經驗，從KYC到技術、財務、稅務、會計、保險、法律到環境等多面向盡職進行企業授信客戶的調查及風險評估，提供業者從興建期起所需之資金，並降低開發商自有資金壓力，同時以完善的融資條件與風險分散之配套措施有效緩解其風險，滿足國內外大型再生能源電廠之資金需求與服務。

圖說～國泰近年積極致力數位轉型，以跨界、創新和人才培育，榮獲經濟部頒發產業創新殊...
圖說～國泰近年積極致力數位轉型，以跨界、創新和人才培育，榮獲經濟部頒發產業創新殊榮，持續為客戶創造更好的服務體驗。圖/國泰金提供。
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圖說～國泰人壽資深副總經理王麗秋（左）、國泰世華銀行資深副總經理周衛華（右）4月...
圖說～國泰人壽資深副總經理王麗秋（左）、國泰世華銀行資深副總經理周衛華（右）4月10日晚間出席領取第六屆經濟部產業創新獎，展現國泰創新的傑出表現。圖/國泰金提供。
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國泰人壽保險華銀

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