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元大金6月董監改選 外傳申鼎籛將接董座

2019-04-12 16:50經濟日報 記者林子桓╱即時報導

元大金已完成第8屆董事會董事提名名單，據了解，這次的提名席次應選名額將由原本13席調整為九席，其中四位獨立董事席次不變，一般董事減為五席，元大金獨立董事在董事會比例從31%提升到近45%，有效提升獨立董事的功能，也同步彰顯對公司治理的重視。

這九位董事名單，一般董事為馬維辰、申鼎籛、陳忠源、江朝國、宋耀明，獨立董事為葉銀華、薛明玲、周行一、徐光曦。

另外，據透露，兼掌元大證券董事長職務的元大金總經理申鼎籛，將升任金控董事長並繼續兼任證券董事長，而總經理職務則由月前剛接掌元大金執行副總的新發言人、翁健升任。

元大金董事長王榮周則傳出將功成身退的說法。內部人士指出，王榮周將公司治理內化為元大重要企業核心文化，曾連續3年於千餘家上市櫃公司中名列前5%，備受各界肯定。這次董事提名前，已經任滿兩屆的王榮周更展現落實公司治理的決心，堅辭董事長職務不再續任。

據瞭解，元大大股東馬家一再慰留王榮周無效後，最後將規劃他擔任最高顧問職務，繼續襄助元大金的茁壯發展。最後出爐的董事提名名單中，馬維辰雖然提名董事，但由於元大大股東早已將集團營運事務交由經營團隊負責，馬維辰並不會擔任董事長或總經理職務。

市場反應，王榮周擔任元大金董事長5年多以來，把集團獲利提升到百億元行列，去年更提升到稅後淨利186.79億元，成功將元大金從中段班金控帶到前段班金控位置。這次元大金提名的董事名單兼具專業條件與經驗傳承，在既有的良好基礎下，加上嚴謹的公司治理制度，未來營運應可更上層樓。

元大金股東

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