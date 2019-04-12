全民退休投資專案1萬名額一天額滿 將延長到4月底

2019-04-12 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



好享退「全民退休投資專案」報名開跑24小時內即額滿。原定1萬名名額不到1天秒殺額滿後，主辦單位立刻加碼開放，除了4月底前報名不限名額外，原限量的報名享好禮也全面延長贈送，4月底前完成報名皆可獲得基富通0元酷碰券及超商咖啡兌換券各一張，希望將該專案能進一步擴及全民，讓更多人能報名參加。

好享退「全民退休投資專案」由金管會主委顧立雄提出，投信投顧公會、證基會、集保主辦，基富通執行，4月11日才開放報名，不到24小時宣布額滿，報名人潮踴躍，超乎主辦單位預期。

為滿足更多對退休準備有需求的民眾，主辦單位隨即宣布即日起擴大名額，只要在4月30日前報名，不僅可獲得參加專案資格，限量1萬份的報名即享好禮也同步延長放送。基富通更在本周末全面備戰，安排客服專員在六、日期間服務報名民眾（專線02-8712-1322）。

顧立雄11日在好享退「全民退休投資專案」記者會中表示，退休準備愈早愈好，尤其是年輕人可以用時間換取空間，儘管現在可投資金額可能有限，但立即開始投入，未來能累積的投入本金也愈多，加上定期定額、長期投資往往有不錯的回報，絕對可為自己帶來更理想的退休生活。

基富通董事長林修銘指出，國人的退休準備不足，也愈來愈意識到退休準備要及早的概念，但如何規劃卻是一大難題。「好享退」全民退休投資專案就是以退休準備為目的的投資，讓參加的民眾可以透過定期定額，簡單投資的方式，並且長期不間斷的紀律投資，呼籲大家現在就上基富通官網報名參加好享退「全民退休投資專案」https://www.fundrich.com.tw/event/national-retirement/，用行動來落實退休準備。