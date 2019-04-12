兩個原因 造成近年失能險銷售持續攀升

2019-04-12 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



失能險最近幾年在國內接受度持續攀升原因有二，一是失能發生機率太高，二是照護失能費用太貴；但仍有許多人是因為實際需要了，才想到要投保失能險，建議若能力許可，宜提早規劃失能險。

根據衛生福利部統計資料，台灣身心障礙人數有逐年攀升趨勢，至2017年底已有116萬人，占總人口數5%，相當於每20人中，就有一人因意外或是疾病而領取身心障礙手冊；再加上國內人口老化，人在年紀大後無法避免身體機能衰退，更使民眾對失能照護的危機意識大增。

另一方面，根據世界衛生組織推估，長期照護潛在需求為七至久年；根據依衛福部統計，國內25至54歲青壯年重度失能後，平均可再活超過20年，65至74歲老人失能後，平均可再活10年以上。

若以每月需要5萬元照護費用計算，萬一失能，一年開銷達60萬元，若存活10年，則需花600萬元。

一般人會接受失能險，大都是周遭有人遇上了。歷經奶奶中風15年後，外婆又失智，多年不間斷的照護，讓磊山保經諾億特許事業部執行長賴柏翰對失能險格外重視，他不諱言，自己的失能險額度已達500萬元。

賴柏翰指出，長照有三寶，分別是長期照護險、類長照險（特定傷病險）、失能扶助險，當中又以失能扶助險賣得最好，因為不論是疾病或意外導致1至11級失能均可按失能等級表理賠，減少理賠爭議，費率也相對長期照護險便宜。