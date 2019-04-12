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你會報名嗎？全民退休投資專案來了

2019-04-12 11:39經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

金管會主委顧立雄提出「全民退休投資專案」，11日起開放報名。顧立雄指出，此實驗平台目的有二，一是驗證定期定額是很好的投資觀念，二是推廣國人及早預備退休金。專案最低申購金額，每檔基金每月3,000元，無上限；免手續費，經理費預計0.3%至0.5%，限額10,000名。

退休金顧立雄金管會

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