華南金董監改選提名名單公布 總座羅寶珠仍在名單內

2019-04-11 22:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



華南金今年將董監改選，今（11）日公告股東常會董事及獨立董事被提名人名單，變更名單中包括，四名董事及三名獨董，其中原本外傳華南金總經理羅寶珠可能今年將屆齡退休，但她仍在名單中。

據了解，四名董事中除了卸任的董事長吳當傑更換成張雲鵬，其餘三名不再董事提名名單的分別為許志文、林俊良及李怡慧，前二名為台銀經理與副總經理，可能屬於同業，所以此次不再名單內。另外，更換的三名獨董主要是，因為已連續擔任三屆，據規定，若第4屆仍要提名的話，公司必須在提名及股東會上說明必要性及獨立性。