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韓國瑜哈佛演說：台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平

境外匯回資金若涉贈與 仍需課稅

2019-04-12 00:22聯合報 記者張語羚／台北報導

海外資金匯回台灣若涉及遺產、贈與稅時，仍將依遺產及贈與稅法規定課稅。 圖／聯合報...
海外資金匯回台灣若涉及遺產、贈與稅時，仍將依遺產及贈與稅法規定課稅。 圖／聯合報系資料照片
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「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案提供海外資金匯回台灣百分之八到十的優惠稅率，若投資五加二創新產業等特定產業，可再退回一半稅金，形同最低稅率為百分之四到五。但資誠稅務法律服務副總鄭策允提醒，若資金涉及遺產贈與稅時，仍將依遺產及贈與稅法規定課稅。

儘管本條例就匯回資金免依所得基本稅額條例、兩岸人民關係條例及所得稅法規定課稅，但鄭策允舉例，當父親選擇依本條例規定課稅，將其境外資金匯回，但其中部分資金存入以其子名義開立的專戶，若構成贈與稅課稅要件，則仍應依遺產及贈與稅法規定課徵贈與稅。

資誠稅務法律服務會計師洪連盛則分析指出，該法案適用對象包括個人及營利事業，而營利事業自其具有控制能力或重大影響力的境外轉投資事業，獲配投資收益且匯回者，得適用特別稅率。

依照條例，當施行日起算一年內，存入外匯存款專戶時，稅率為百分之八、第二年存入則為百分之十，洪連盛說，若投資產業，可申請退回先前繳納稅款的百分之五十，換言之，稅率有機會變成百分之四到五，且基於對各地資金一致公平對待，因此大陸地區的資金匯回也適用。

至於投資產業的項目等細項內容，則由經濟部擬訂並報請行政院核定，但相關稅率未來立法院是否調整仍有待觀察。

遺產外資行政院贈與稅

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