全民退休投資專案啟動報名 名額1萬名即將滿額

2019-04-11 21:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



「好享退」全民退休投資專案報名11日下午開跑，金管會主委顧立雄搶頭香，成為該專案的第一個參加者。參加者名額規劃為1萬名，到11日下午9時為止，已有逾4,500人報名，最快12日即可額滿。

全民退休投資專案由顧立雄提出，由投信投顧公會、證基會、集保主辦，基富通執行。專案特別邀請顧立雄代言，他親自到記者會為專案進行揭名儀式，與主辦單位和執行單位共同推廣專案，並在現場按下活動報名鍵，第一個報名，以親身力行的方式，向民眾宣導退休準備愈早愈好的觀念。

全民退休投資專案下午正式啟動報名之外，記者會上並同時宣布將該專案正式命名為「好享退」全民退休投資專案，以退休準備為核心，並推動定期定額、長期投資概念。

基富通指出，專案命名為「好享退」，除反映受薪階級的心聲，主要是希望投資人可以透過及早進行退休準備，讓未來能好好享受退休生活。專案有六大特色，即「全民參與」、「定期定額」、「專家嚴選」、「免手續費」、「低經理費」與「限期獨賣」。

集保結算所暨基富通董事長林修銘表示，本專案特別邀請產、官、學界等多元領域的專家組成推動諮詢小組，並與國際顧問團隊合作，在歷經近一個月兩階段的遴選後，最終選出安聯投信、國泰投信與群益投信共襄盛舉，為投資人打造以退休準備為目的基金。希望透過這個專案的推動，把正確的投資觀念，及國人應趁早進行退休準備的想法傳遞出去。

基富通總經理黃致淵指出，「好享退」全民退休投資專案為鼓勵民眾積極參加，報名者可享專案基金免申購手續費、低經理費的優惠外，限量前1萬名還能得到基富通單筆申購手續費0元酷碰券1張及超商咖啡兌換券1張。報名期間為4月11日至7月30日，開始扣款時間則預定為7月31日。