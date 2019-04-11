親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

鼓吹武統陸學者李毅行蹤成謎 移民署想強制出境也沒輒

新加坡羽賽／全場都領先！ 戴資穎8強門票到手

農林公司派提取處條例應經董事會全體同意 獨董反對

2019-04-11 21:19經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

農林（2913）今（11）晚公告，公司獨董對董事會決議事項表示反對意見，因公司派包括農林第四大股東張王明香和新世鑫國際投資行使股東會提案權，認為交易金額達實收資本額20%或1億元以上，應經董事會全體同意，但獨董提出「恐致少數股東因提案權之行使而凌駕董事會公司治理權限」表示反對意見。

農林今年3月6日董事會通過公司取處分資產處理程序部分條文修訂案，因需經過今年股東會通過，但公司派包括農林第四大股東張王明香，以及新世鑫國際投資行使股東會提案權，提出交易金額達實收資本額20%或1億元以上，應經董事會全體一致同意之決議始得行之，也就是如果公司要賣土地資產，須經過全體董事同意才能賣。

農林獨董包括遠見律師事務所合夥律師李勝琛、農林審計委員會召集人許慶樺以及大元建設公司董事馬瑞辰等人則認為，應該是多數決。

獨董並提到，此二位股東提案，是因公司法第172之1條為保障少數股東的提案權，擴大少數股東參與公司治理所提出，只是該提案內容應非股東會所得決議事項，如列入股東會之議案，「恐致少數股東因提案權之行使而凌駕董事會公司治理權限，且該議案內容明顯違反章程，議事規則更不符法定程序」。

股東會農林

相關新聞

全民退休投資專案 顧立雄按下報名鍵成為第一位報名者

2019-04-11 17:20

破天荒合作！搭小黃可累積里程

2019-04-11 16:48

現在適合買進人民幣、多少價格適合進場？分析師這麼說

2019-04-11 15:44

全民退休投資平台搶頭香 顧立雄：我不是最佳代言人

2019-04-11 15:09

Samsung Pay 可當悠遊卡刷了

2019-04-11 14:39

系列四／純網銀壓境 玉山金「數位力」應戰

2019-04-11 13:59

手機嗶進捷運站 Samsung Pay悠遊卡估年底上線

2019-04-11 11:32

連續踩到慶富、華映和綠能三大地雷 台銀、台銀證爆內控問題

2019-04-11 09:07

員工疑跟單政府基金 台銀證：已懲處調職

2019-04-11 00:37

證券型代幣發行 擬分級監理

2019-04-11 00:14

遠銀資產規模 衝6,600億

2019-04-11 00:14

中信扮園丁 培育陸偏鄉教師

2019-04-11 00:14

虛擬通貨稅制 須釐清

2019-04-11 00:13

陽信銀報佳音 3月獲利增15%

2019-04-11 00:13

陽信銀200億金援 回流台商

2019-04-11 00:12

大飲風波延燒 金管會清查獨董資格

2019-04-11 00:11

獨董形式審查 徒留形式

2019-04-11 00:11

大飲爭議…金管會下令 清查上市櫃公司獨董資格

2019-04-11 00:09

寶佳金融布局 劍指永豐金

2019-04-10 23:59

寶佳備妥銀彈 隨時加碼持股

2019-04-10 23:56

15金控 首季賺865億元

2019-04-10 23:55

壽險業Q1獲利 連三月回升

2019-04-10 23:51

支持銀髮族共食共學 台灣企銀發起樂齡公益信託

2019-04-10 17:08

國泰金討好卡友味蕾 與米其林合作推獨家優惠

2019-04-10 16:36

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 09:21

純網銀異業合作 掌握客源就是贏家

2019-04-06 01:50

純網銀三團隊 揪伴建生態圈

2019-04-06 01:50

龍頭市值1週蒸發345億 為何只是動盪開端？

2019-04-04 09:23

超級包租公 國壽收租百億

2019-04-03 01:21

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

寶佳金融布局 劍指永豐金

2019-04-10 23:59

Gartner：2019年全球裝置出貨表現持平

2019-04-11 08:20

投資案被卡？林義守：700億元投資不知要不要繼續下去

2019-04-11 14:53

林義守：湖內案3月20日開審查會 不知為何前一天被變為農地

2019-04-11 14:57

政院拍板海外資金匯回優惠稅率 須存專戶、不可炒房

2019-04-11 11:34

連續踩到慶富、華映和綠能三大地雷 台銀、台銀證爆內控問題

2019-04-11 09:07

供電警戒 中火四機組恐停工

2019-04-11 00:25

義联大湖案受阻 林義守：政府卡住高雄1.1萬個就業機會

2019-04-11 17:29

寶佳備妥銀彈 隨時加碼持股

2019-04-10 23:56

張雲鵬人事槓高市府 藍委烙狠話：絕對轟下台

2019-04-11 12:19

六輕氣爆 台塑集團祭鐵腕若有疏失嚴懲不貸

2019-04-11 12:31

說不清楚還怪會計師？大飲公告終止委任資誠

2019-04-11 18:33

15金控 首季賺865億元

2019-04-10 23:55

現在適合買進人民幣、多少價格適合進場？分析師這麼說

2019-04-11 15:44

台灣經濟到底好不好？ 國發會提六大事證

2019-04-11 09:56

國營事業頻出包爽領4.4個月年終 立委：真是發好發滿

2019-04-11 11:56

台糖量販店經營權轉手 805位約聘人員將遭解雇

2019-04-11 18:27

員工疑跟單政府基金 台銀證：已懲處調職

2019-04-11 00:37

大飲風波延燒 金管會清查獨董資格

2019-04-11 00:11

國營事業年終獎金傳150億元 經長：跟選舉無關

2019-04-11 10:21

台美經貿往來 美方提「4I」

2019-04-11 00:27

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展

2019-04-11 00:32

Facebook台北入厝！辦公室寬敞舒適 擴大徵才

2019-04-11 14:52

台塑三寶 看好後市

2019-04-11 00:37

國營事業爽領4.4個月年終 經長：別動不動說與選舉有關

2019-04-11 13:43

台、中聯盟注資JDI 生變？

2019-04-11 00:42

超幸運！今彩539頭獎3注 全在基隆這家彩券行

2019-04-10 22:57

申報扶養祖父母能成功嗎？ 國稅局：爭不過叔伯

2019-04-11 10:27

證券型代幣發行 擬分級監理

2019-04-11 00:14

萬頂國旗帽 郭董免費送股東

2019-04-11 00:41

台積電Q1衰退 未來逐季增溫

2019-04-11 00:55

日本5G設備 排除華為中興

2019-04-11 00:48

中火爆出放流水重金屬超標 411大限…台電周四要給交代

2019-04-10 23:45

今年是否須報稅？國稅局三步驟算給你看

2019-04-11 17:14

半導體設備去年銷售額645億美元 陸超車台灣成全球第二

2019-04-11 11:06

壽險業Q1獲利 連三月回升

2019-04-10 23:51

遠銀資產規模 衝6,600億

2019-04-11 00:14

愛台灣！外商美光加碼投資在台團隊擴編至8000人

2019-04-11 13:00

美副助卿訪台 提4I盼維持台美經貿關係動能

2019-04-10 21:46

裕隆新車帶勁 拚逆勢成長

2019-04-10 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top