國銀投資TLAC資本計提明年重大變革 將有助金融併購

2019-04-11 20:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



為跟國際接軌，金管會今（11）日晚間公布修正國銀投資金融相關事業之資本計提規定，2020年開始投資全球系統性重要銀行(G-SIBs)的合格債務工具（TLAC）將有重大變革！金管會官員表示，目前整體國銀投資TLAC大約有1,800億元左右，新規定上路後資本計提反而較為寬鬆，官員表示有助提升金融機構併購能力。

銀行局官員表示，金融海嘯之後，國際監理機構認為應該強化銀行自救能力，因此允許一些全球系統性重要銀行發行合格債務工具（TLAC）來吸引損失，出售給其他金融機構認購。但巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)於2016年10月增訂相關資本計提新規範，國銀從明年元月1日開始將正式接軌上路，以強化銀行之資本品質及風險承擔能力。

2020年新計提規範上路後，銀行投資全球系統性重要銀行(G-SIBs)的合格債務工具（TLAC），若投資比重超過10%，列重大投資，投資金額將全額從第二類資本扣除，將衝擊資本適足率（BIS），但不到10%的非重大投資，明年開始部份僅列入風險性資產，例如投資占普通股不到5%只計入風險資產；若超過5%，但加次順位債等非重要資本工具的投資總數後，沒有超過10%者，亦計入風險資產，加總後超過10%，則採對應扣除法按比例自資本中扣除。

由於目前是依發行TLAC的銀行評比計算資本的風險係數，例如花旗銀行發行的TLAC要列20%，新規範上路反而變得更寬鬆，有利目前投資TLAC較多部位的銀行，例如國泰世華銀與玉山銀行。

銀行局官員表示，統計至去年第1季，所有國銀整體投資TLAC部位為1,800億元，若依新法規，普通股權益（CET1）可從平均提升0.11%至11.36%；而其他第一類資本（AT1）提升0.26%至12.14%，BIS則從目前平均14.2%增加0.74%至14.94%。

BIS提高以後有利國銀增加其他投資空間、授信，同時也增加投資收益。但銀行局強調此設算公式複雜，且呈現動態變動，因此實際上路後會再行重新試算。

金管會官員表示，新規定上路後不僅跟國際接軌，且計算資本更為精準，對於國銀在海外併購時的競爭力，也會增加一些。