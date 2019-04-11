召集八大行庫董、總 蘇貞昌喊話力拚新南向

2019-04-11 20:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



公股行庫人事大地震，引發爭議。行政院長蘇貞昌今（11）日於院會召集八大公股行庫董事長、總經理進行「精神喊話」，盼公股行庫除本行業務，也要多協助如新南向、5+2產業等福國利民的政策。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述表示，蘇揆認為公股行庫定義上也是政府的一部分，希望能多協助推動包含新南向政策、中小企業轉型貸款、社會住宅、長照產業以及5+2產業發展等政策，要一起努力解決問題、照顧人民。

蘇揆指出，政府要照顧中小企業，因此，未來對董事長、總經理的考核，不是用放款金額，而是企業家數。此外，若有廠商願意協助興建大學宿舍，也可協助提供融資；保險業投資長照服務機構、5+2產業，也要加快作業。

幾乎所有公股行庫董、總都今日都親自出席行政院會，除華南金新任董座張雲鵬仍在高雄銀行，尚未完成交接，由代理董事長林知延出席；新任董總包括第一金董座廖燦昌、彰銀董事長凌忠嫄、合庫總經理黃伯川均親自出席；台灣金控董座呂桔誠、台灣中小企銀董座黃博怡、兆豐銀行董座張兆順等人也都到場。

針對公股行庫董總異動引發的輿論，蘇揆表示，他是「用人唯才」、特別拔擢女性，絕無一點是為選舉。蘇揆特別向在場董、總喊話，本次人事都是他約詢好了後，才向總統報告，大家不用去經營派系，把他交代的事做好比較重要。

對於外界的質疑與批評，蘇揆也向在場董、總宣示，任何批評他都概括承受，但沒人批評各位不夠專業、不是基層出身，這點他引以為榮，大家是一個團隊，各位要照顧本行業務與股東獲利，但這非唯一，各部會若有需要協助的業務，會告知各位。

蘇揆強調，人民只知道一個政府，這次找各位來，「既是拜託也是命令」，各位都是整體國家、政府的一員，大家一起用新工具、用新頭腦推動政策。