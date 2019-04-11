說不清楚還怪會計師？大飲公告終止委任資誠

2019-04-11 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



大飲重訊依舊交待不清，也讓外界質疑有掏空疑慮，大飲（1213）今（11）日公告，董事會主動終止委任會計師。 報系資料照／記者黃淑惠攝影 分享 facebook

大飲（1213）今（11）日公告，董事會主動終止委任會計師，原本為資誠聯合會計師事務所，終止委任理由是「考量公司業務及管理上之需要」，但尚未委任新任會計師；大飲還提到，資誠聯合會計師事務所就出具無法表示意見後，近10多天對公司後續財務報表處理事宜，未有聞問，考量投資大眾之權益及將來證券流通性等，所以決議解任。

大飲今日除了公告，檢調至公司針對違反證券交易法事進行調查，檢調也依涉嫌犯非常規交易，以及特別背信罪等罪，約談大飲董事長江國貴等12位被告、證人到案之外，也公告更換變更會計師事務所及簽證會計師。

大飲原先的會計師事務所為資誠聯合會計師事務所，舊任簽證會計師為阮呂曼玉和徐聖忠，前任會計師對於大飲去年財報查核過程中，認為事項未充分說明，給予無法表示意見的查核結論；大飲主動終止委任，理由是「為考量公司業務及管理上之需要」，但目前尚未委任新任會計師。

關於資誠聯合會計師事務所所提事項，大飲提到，於資誠聯合會計師事務所查核期間，確實已盡力提供相關資料，核無所指未為具體且合理說明之情事，又資誠聯合會計師事務所就出具無法表示意見後，近10多天對公司後續財務報表處理事宜，未有聞問。

大飲考量投資大眾之權益及將來證券流通性等，決議解任資誠聯合會計師事務所之簽證，以確保投資大眾之權益，待確定新任會計師事務所後，將另行依規定公告各項資訊。