台灣大車隊攜手亞洲萬里通 創「陸地交通集哩」新概念

2019-04-11 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



國內計程車業龍頭「台灣大車隊」與國際知名航空里程專家「亞洲萬里通」攜手合作，打造台灣業界首次「陸地交通集哩」新概念，讓累積哩程不再是飛行的專利。

即日起,「亞洲萬里通」會員綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，每趟可賺取10里數。同時，為便利旅客遊覽台灣，更首次開放全球近40個國家及地區的「亞洲萬里通」會員，以國際區碼綁定55688 APP，搭計程車同享里數回饋。期盼雙方合作不但能深耕台灣哩程市場，更能讓更多國家旅客體驗台灣優質計程車服務。

台灣大車隊每月服務人次高達1,000萬，除了乘客安全外，最重視的就是舒適、便利的乘車體驗，因此，近年持續開發許多點數平台的合作，提供會員更生活化、更優惠的點數折抵計程車資方案。

台灣大車隊董事長林村田表示：「我最大的夢想是將來有一天乘客搭車都不用付錢！今天跟國際知名企業亞洲萬里通合作，雙方都有一致的理念，共同創造讓彼此會員有更實惠的點數運用管道。我對於空軍與陸軍的首次跨界合作非常有信心，讓我覺得距離我的夢想又跨進一大步。同時也歡迎各界一起共襄盛舉，達到1+1大於2的異業結盟。」

台灣大車隊說，歡慶雙方合作上線，即日起至今年5月11日，推出「亞洲萬里通」會員首次綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，即享88里數回饋、週週再抽55,688里數。同時綁定「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」再贈10%刷卡金回饋。生活搭小黃，天天超有哩！詳見活動網站：https://asiamil.es/2G2UlUP (*台港會員優惠限定)