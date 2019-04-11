中信商旅鈦金卡 新卡享機場接送二次

2019-04-11 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行表示，將於明（12）日推出免年費、國內一般消費1%現金回饋、海外消費2.5%現金回饋的「中國信託商旅鈦金卡」，並加碼日常繳稅及繳費0.3%現金回饋，是家庭採買、繳稅、繳費及海外旅遊必備的「激省卡」。

為慶祝新卡上市，中國信託銀行提供超優新卡好禮，無論新舊戶，只要於核卡30天內以正卡成功完成首次iCash自動加值，即享特定區域機場接送服務2次，卡友不論生活消費、繳稅繳費、出國旅遊皆能享受現金回饋。

中信銀行內部資料顯示，近七成的客戶喜好現金回饋及LINE Points回饋，為提供客戶最佳支付體驗，及符合多元客群需求的支付工具，中信商旅鈦金卡特別針對綜所稅、房屋相關、車輛相關等稅額，提供刷卡繳稅0.3%回饋，包括4月牌照稅、5月綜所稅、房屋稅及11月的地價稅等均享回饋。

此外，孩子的學雜費及家中的水費、電費、瓦斯費及汽機車燃料費等日常生活的費用，亦可享0.3%現金回饋，且無門檻限制、回饋無上限、不歸零。

針對卡友出國旅遊及海外消費的需求，中信商旅鈦金卡提供海外消費回饋，不分國家、回饋無門檻、無上限，一律2.5%現金回饋，搭配中信卡日本BicCamera、三井購物園區、0101丸井百貨再享最高18%折扣優惠。

另外，卡友以中信商旅鈦金卡刷卡支付國外團費或全額機票，除可享1%現金回饋外，並附加新台幣2,000萬元旅行平安險，讓卡友出國輕鬆購物，再享高額保障。

中信商旅鈦金卡除擁有高現金回饋權益及超優新卡禮，亦享mastercard萬事達卡商務鈦金卡的相關優惠。

為降低持卡人負擔，中信銀行提供卡友首年享免年費，次年提供三擇一設定方式，包括：綁定中國信託LINE官方帳號、申辦中國信託帳戶自動扣繳，或申辦數位帳單，完成設定後可享終身免年費。