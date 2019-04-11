現金回饋信用卡夯 銀行競推優惠搶商機

2019-04-11 17:30 中央社 台北11日電



現金回饋信用卡市場競爭激烈，繼台新銀「旅日神卡」之後，中信銀鎖定報稅族群，也將推出繳稅與日常繳費可享0.3%現金回饋的「中國信託商旅鈦金卡」，另享國內一般消費1%、國外消費2.5%的現金回饋。

根據花旗銀行日前調查，現金回饋信用卡是台灣消費者持有率、使用率最高的信用卡類型；且國人海外旅遊風氣日盛，也在乎在國外使用信用卡消費時的回饋比率，為此，各大銀行紛紛推出現金回饋信用卡搶市，並主打海外消費高回饋率。

日前台新銀行推出的FlyGo飛狗卡，主打海外消費2.8%現金回饋，沒有國家、消費門檻限制，回饋也無上限，引發民眾搶辦熱潮；台北富邦銀行則是鎖定哈日族，推出日本消費3%現金回饋、國內一般消費1%回饋、繳保費0.5%回饋的「旅日神卡」，相當吸引喜歡前往日本旅遊的民眾。

而中國信託銀行也不落人後，宣布將於明天推出「中國信託商旅鈦金卡」，主打免年費可享國內一般消費1%現金回饋、海外消費2.5%現金回饋。雖然海外回饋比率不如台新FlyGo卡，但卻多出繳稅、費可享0.3%現金回饋，估仍可吸引習慣使用信用卡繳稅以及扣繳公用事業費用的民眾。

其實，中信銀在2017年時曾推出被稱作「繳稅神卡」的LINE Pay卡，繳稅可以獲得3%回饋，但去年LINEPay卡優惠大幅縮水，也引發持卡人抱怨。現在中信銀推出中國信託商旅鈦金卡，繳稅可享現金回饋0.3%，回饋率只有LINE Pay卡的10分之1，是否能再現「繳稅神卡」申辦熱潮，值得觀察。

中信銀表示，「中國信託商旅鈦金卡」特別針對綜所稅、房屋相關、車輛相關等稅額，提供刷卡繳稅0.3%回饋，包括4月牌照稅、5月綜所稅、房屋稅及11月的地價稅等均享回饋。此外，學雜費及家中的水費、電費、瓦斯費及汽機車燃料費等日常生活的費用，亦可享0.3%現金回饋，且無門檻限制、回饋無上限、不歸零。