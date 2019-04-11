Samsung Pay攜手悠遊卡 將拓展交通票證

2019-04-11 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



台灣三星電子今天宣布與悠遊卡公司簽訂合作協議，這也是電子票證首度與國際行動支付業者合作，未來將打通全台多用途行動支付服務，此次Samsung Pay與悠遊卡為獨家合作，亦為交通付款、小額支付等生活應用拓展全新里程。

未來民眾只要在指定Galaxy裝置的Samsung Pay應用程式中，下載一張全新的 Samsung Pay悠遊卡，以指定信用卡或簽帳金融卡線上加值或於悠遊卡指定加值地點，以現金儲值後即可開始使用，「嗶」一聲即可完成各式交通付款或小額支付，輕鬆暢行全台，體現無現金智慧生活。

悠遊卡去年共「嗶」出新台幣632億元的商機，其中交通類交易就高達340億元，小額消費也有近300億元的水準，未來在與Samsung Pay正式合作後，Samsung Pay悠遊卡可直接以手機感應完成交易，消費者便利性大大增加。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，目前悠遊卡活躍用戶超過2000萬卡，小額消費更不乏每年使用超過100次的重度使用者，未來有了Samsung Pay悠遊卡後，將提供消費者行動支付的新選擇，可望加速無現金社會實現的時程。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Samsung Pay在全球行之多年，Samsung Pay悠遊卡開通之後，台灣可望成為三星繼大中華區(中國/香港)、南韓、新加坡及英國後，全球第六個結合當地交通卡服務的市場。

他指出，Samsung Pay悠遊卡上線時會搭配完整行銷活動與方案，目前皆在規劃準備中，預計上線時間將會待確認後再行宣布。Samsung Pay目前積極使用率已達5成，參考香港Samsung Pay與八達通合作經驗，預期Samsung Pay悠遊卡在台灣正式上線後Samsung Pay積極使用率將可達7成以上。

此外，悠遊卡公司與其他支付平台如Google Pay , Apple Pay也積極洽談合作，優先選擇Smasung Pay的原因在於技術相容性最高，同時Samsung Pay在安全機制上，也有很完善的規劃。Google Pay基於安全考量，希望只做交通，不想同時小額付款，應用範圍較受限，而Apple Pay則在於系統技術轉換上仍有困難。