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破天荒合作！搭小黃可累積里程

2019-04-11 16:48經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

「亞洲萬里通」今（11）日宣布，與全台最大計程車業者「台灣大車隊」攜手合作，打造台灣業界首個「陸地交通集哩」新概念，即日起「亞洲萬里通」會員綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，每趟可賺取10里數，讓累積哩程不再是飛行的專利。

同時，為便利旅客遊覽台灣，更首次開放全球近40個國家及地區的「亞洲萬里通」會員，以國際區碼綁定55688 APP，乘車同享里數回饋。期盼雙方合作不但能深耕台灣哩程市場，更能讓更多國家旅客能體驗台灣優質計程車服務。

為歡慶合作上線，即日起至5月11日，推出「亞洲萬里通」會員首次綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，即享88里數回饋、周周再抽55,688里數 。同時綁定「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」再贈10%刷卡金回饋。

此外，「亞洲萬里通」會員亦可使用2,500里數兌換台幣70元台灣大車隊搭車金。

「亞洲萬里通」深耕台灣市場六年，以多元化、生活化、在地化經營策略，發展出符合台灣消費習慣的「哩程生活圈」，成功帶動哩程市場的蓬勃發展，包括金融、零售、餐飲、飯店、旅遊與休閒五大領域，串起民眾從每日生活至旅遊休閒都能一路賺哩的完整體驗。

今日更宣布與台灣大車隊合作，正式跨入台灣交通領域。「亞洲萬里通」行政總裁施愷民表示：「我們持續洞察台灣民眾的消費習慣，為了讓民眾在日常搭乘計程車也能賺取里數，我們很榮幸與台灣最具規模的計程車品牌『台灣大車隊』展開合作，成為台灣業界首個陸地交通集哩的合作案，共同帶動計程車與陸地集哩市場的蓬勃發展，讓更多台灣會員體驗累積哩程的樂趣。」

台灣大車隊董事長林村田表示：「目前55688 APP已累積300萬名會員，為了帶給消費者更便利的使用體驗，除了行動支付、點數的整合，我們也看見哩程獎勵計劃的市場需求，希望透過與「亞洲萬里通」的合作，將乘車服務邁向國際化，進一步提升會員黏著度。」

「亞洲萬里通」會員綁定台灣大車隊55688 APP流程圖。亞洲萬里通／提供
「亞洲萬里通」會員綁定台灣大車隊55688 APP流程圖。亞洲萬里通／提供
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萬里台灣大計程車

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