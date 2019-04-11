現在適合買進人民幣、多少價格適合進場？分析師這麼說

2019-04-11 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



瑞銀預期未來幾個月波動率仍將下滑，人民幣匯率可望守穩在6.7附近。 聯合報系資料照／記者林則宏攝影 分享 facebook

對曾籠罩在不確定陰霾下的人民幣匯率來說，今年是個不同的一年，美中達成貿易協議後，人民幣匯率有機會維持穩定嗎？瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘Dominic Schnider和瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能Teck Leng Tan，今（11）日對人民幣匯率發表最新看法。

首先，人民幣匯率波動率今年以來穩步下降，主要受惠於美中貿易談判前景樂觀及美元橫向整理。

其次，在美中貿易談判持續進行之際，瑞銀預期未來幾個月波動率仍將下滑，人民幣匯率可望守穩在6.7附近。

第三，中國經濟數據好轉以及外匯儲備回穩，將讓人民幣匯率在6.5-6.8間整理，為投資者提供區間操作的機會。

瑞銀指出， 對曾經籠罩在不確定陰霾下的人民幣匯率來說，今年是個不同的一年。2018年下半年時，人民幣匯率的歷史和期權波動率達到6~7%，而今時今日在3~5%左右。同時，期權價格顯示市場僅小幅看升美元、看貶人民幣。瑞銀認為，在美中就貿易及其他事項進行磋商之際，人民幣匯率有望繼續保持穩定。

瑞銀預期，至少在未來3~6個月，人民幣匯率將在6.7水準附近區間波動。此外，中國經濟數據未來數月預料將持續好轉，亦將支持人民幣保持穩定。對增長的憂慮消退再加上資本管制持續，中國外儲應可保持穩定，進一步給予投資者信心。在同時考慮美元及人民幣的負面因素後，瑞銀認為人民幣匯率短期將在6.7附近找到平衡。

不過，以整體回報來看，作多或作空人民幣匯率都缺乏吸引力，基於人民幣匯率未來幾個月將在6.5~6.8穩步運行的預測，瑞銀認為，區間操作不失為一交易策略。