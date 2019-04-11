新安東京海上產險攜手Yahoo奇摩 推保險智能平台

2019-04-11 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



新安東京海上產險與Yahoo奇摩合作，11日宣布共推「E保網」保險智能平台，由Yahoo奇摩提供數位網路平台，協助新安東京海上產險將其保險專業，結合AI及大數據分析技術，為身處數位時代的消費者們提供更加全面、智能、透明的專業內容及最新資訊。

新安東京海上產險總經理簡仲明表示，數位時代的來臨，強化了消費者的自主性，上網爬文搜尋已成為常態，但因對保險認識不足，即使找到資訊也無從判斷真假。

建置一個平台揭露保險正確重要資訊、提供客觀中立觀點、傾聽消費者真正的風險需求，是新安一直以來努力的目標。

Yahoo奇摩董事總經理王興也表示，新安東京海上與Yahoo今年在台灣都邁入第20個年頭，很高興有這個機會，能把新安東京海上的保險服務推展到Yahoo奇摩的平台上，希望透過「E保網」透明化的保險資訊、AI智能客服等創新功能，讓使用者獲得更多元全面的產險知識與專業服務。

新安東京海上產險發言人暨副總經理呂文泉指出，「E保網」有四大特色，包括：

一、資訊透明公開—以車險保費試算為例，填入車籍資料及身分證字號，不僅可知道保費連肇責係數與保費折抵情況也一目瞭然；此外透過大數據資料分析，更同步列出同款車的車主最常投保的險種商品，方便民眾參考。

二、傾聽大眾心聲—苦於找不到與風險需求相對應商品的消費者，可上「E保網」許願池留言，新安東京海上將依大眾期望協助研發新商品。

三、深入分析觀點—焦點議題專區邀請國內知名學者專家，針對保險相關時事議題，以淺顯易懂的表達方式提供客觀且深入分析的觀點，讓消費者獲得最正確的保險知識。