全民退休投資平台搶頭香 顧立雄：我不是最佳代言人

2019-04-11 15:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



投信投顧公會、證基會、集保主辦，由基富通執行的「全民退休投資專案」報名活動正式開始。由金管會主委顧立雄親自擔任代言人，今（11）日更在揭名儀式搶頭香，現場按下活動報名鍵，成為專案第一個參加者。

顧立雄則澄清說他「絕對不是最佳代言人」，如果他的退休理財計畫是在今年61歲的當下才做，而且每個月只投入5,000元，「那也太「憨」（台語）了」。他說他早在決定轉換跑道、從比較好的律師收入轉到立委、黨產會，甚至金管會時，就已經開始籌畫。他說「在這不確定的年代，對未來可能的退休生活規畫，那時候就應該做好規畫。基礎則是之前律師生涯所累積的財富。」因此今年參加活動是共襄盛舉，而不是最佳代言人。

顧立雄說，退休理財專案應該是要讓正在奮鬥中的年輕人參與，趁年輕時先累積不管3~5萬元的薪資收入，低門檻進入、不管景氣好壞都很有紀律的每個月扣款，期盼二、三十年後得到很好的回報。我過去也是從薪水中定期定去扣，比自己去亂看、或像老媽生前每天早上看股票，來得好，不那麼剌激，但是有比較好的固定績效，相信基富通秉持專業的把關與定期定額的概念，因此願意參加來推廣這個觀念，相信對自己兒子那樣的世代，是很有幫助。