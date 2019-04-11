系列四／純網銀壓境 玉山金「數位力」應戰

2019-04-11 13:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



管理大師彼德杜拉克說：「想像未來最好的方法，就是去創造它」，以這個邏輯所寫下的公式就是：「未來=想像+創新+執行」。面對純網銀壓境，玉山要以這三大元素，創造出的「數位力」應戰。

玉山金副數金長劉美玲分析，數位化在金融業不是新議題，大家關注純網銀，主要理由有三：一是組成份子不同，純網銀的發起人，不是過去的金融業，而是社群、電商或是電信業者。

二是突破性思維(outthink)，純網銀可能在未來的市場競賽中，像Apple、Google等，無視於傳統作法，做出令人驚嘆的成績。

三是跨領域應用，藉由不同的應用，可能形成跨產業領域的新生態鏈(Ecosystem)。

因為非傳統金融業者的加入，與一向被法規制約、強調穩健經營、管理信用風險的金融事業一起競爭，會不會擦出不同的火花？劉美玲對此是「樂觀看待」。

劉美玲說，玉山銀很早就邁入數位化，1992年2月，玉山銀率先設立BBS，提供提供帳務資訊，當時還吸引日本NHK 跨海來報導，時至今日，玉山銀的數位策略，更重視的是與客戶一起成長(grow with our customer)，從空間及時間，同時滿足客戶需求。

劉美玲說，透過數位化後，金融業要像水電，且不只是水電，而是融入顧客的場景金融，增加與顧客的接觸。APP要有各種顧客生活入口，深入了解顧客需求之後，才會產生商機。

從彼得杜拉克的「未來」公式可知，誰最創新、該做得快、誰跟得上需求，會是網銀的成功關鍵因素。因此，玉山思考的是，如何從組織及策略上，同步達到這三大目標。

這也是玉山聘任科技長、成立「智能金融處」、設立全行數位KPI的原因，以獨立的組織架構、學校的產學合作、風險計量模型的開發等不同做法，發展玉山的場景金融、普惠金融及智能金融。

劉美玲認為，金融業數位化要比快、比布局，但無法「一蹴可幾」，除了將數位當作創新來經營及嘗試，也要容錯，因此，玉山先前有了wap 行動銀行、小額付款機制等嘗試，結果雖失敗，但也累積了創新的能量。

玉山銀目前80%可達線上換匯，VIP理財也是線上下單，數位化在業務上已扮演很重要的角色，劉美玲認為，從玉山的角度來看，人機協作才是重點，有人的輔助，數位化才會更好，銀行的分行要善用數位化，提升營運效率及顧客體驗，而不是否定數位力量。