悠遊卡攜手Samsung Pay 搶攻行動支付市場

2019-04-11 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



悠遊卡公司今（11）日宣布，與Samsung Pay 簽署合作協議，攜手進攻行動支付市場，這也是電子票證首度與國際行動支付業者合作，未來Samsung Pay 將可下載悠遊卡，消費者選擇以悠遊卡消費時，持手機「嗶」一下即可完成行動支付。

悠遊卡去年「嗶」出新台幣632億元的商機，其中交通類交易就高達340億元，小額消費也有近300億元的水準，未來在與Samsung Pay 正式合作後，Samsung Pay 悠遊卡可直接以手機感應完成交易，消費者便利性大大增加。

出席簽約儀式的悠遊卡公司董事長陳亭如表示，目前悠遊卡活躍用戶超過2,000萬卡，小額消費每年使用超過100次的重度使用者也有近百萬人，是台灣最具影響力的支付品牌，未來有了Samsung Pay 悠遊卡後，將提供消費者行動支付的新選擇，可望加速無現金社會實現的時程。

台灣三星電子公司指出，與悠遊卡公司簽署合作協議，未來將打通全台多用途行動支付服務，這次獨家合作，亦為交通付款、小額支付等生活應用拓轉全新的里程。