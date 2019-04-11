手機嗶進捷運站 Samsung Pay悠遊卡估年底上線

2019-04-11 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



出門不用帶錢包，連悠遊卡也不用帶了；悠遊卡公司今（11）日與Samsung Pay簽署合作協議，進軍行動支付市場，未來Samsung Pay可下載悠遊卡，搭捷運、搭公車甚至騎UBike，只要手機嗶一下就好，預計今年底以前可以上線。

悠遊卡董事長陳亭如表示，悠遊卡目前活躍用戶2,000萬卡，小額消費每年使用超過100次的重度使用者近百萬人；去年悠遊卡嗶出632億元商機，其中交通類即達340億元，小額消費則有300億元水準。

悠遊卡和一卡通等電子票證各自有不同合作夥伴，其中以支援高雄捷運起家的一卡通則在1月與Mastercard合作，可以透過任何支援Mastercard的行動支付，刷進高雄捷運；這次悠遊卡與Samsung Pay合作後，一般卡可以在手機上直接下載，並進行小額消費，也能使用信用卡加值功能。

悠遊卡公司表示，學生卡也能使用，學生使用Samsung Pay悠遊卡優惠不打折，通勤族也能以Samsung Pay悠遊卡購買設定1,280元公共運輸定期票，直接以手機搭乘台北捷運和雙北公車。