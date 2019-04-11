台灣金獨董轟台銀 賴士葆：陳錦稷任期到8月

2019-04-11 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



台灣金獨立董事陳錦稷近期不斷質疑台銀授信品質惡化，藍委賴士葆今（11）日表示，陳錦稷是鄭深池女婿，加上台銀今年將董監改選，任期只到8月，質疑背後有政治角力因素。

陳錦稷近期不斷在臉書上砲轟，台銀授信品質惡化，又掀出台灣金控子公司台銀證券員工跟單政府基金弊案，以及對總稽核更換頻繁、反對新人選等意見。

賴士葆認為，不斷公開砲轟的原因，就是今年就要董監改選，任期頂多做到8月，這才是標準答案，加上陳錦稷為鄭深池女婿，質疑背後有政治角力。財政部長蘇建榮則強調，不用多作解釋，陳錦稷身為獨董，只有專業職權的問題。