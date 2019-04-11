美國停止升息 外銀押寶黃金、現金

2019-04-11 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



要穩定國內財富管理投資人信心，外銀昨（10）日發布報告認為，今明兩年雖然經濟成長不如過去，但不會是衰退，押寶今年黃金與美元表現，但認為人民幣第2季將可能跌破7。

昨日星展銀與瑞銀都出具最新的投資展望報告，雙方相同點在於，預計今年全球企業獲利為溫和成長、英國脫歐成為近期最大的不確定政治風暴、都看好中國股市表現。

星展銀報告較為特別，昨日表示，還看好黃金以及美元表現。星展銀消金處財管投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，今年美國聯準會（Fed）偏鴿態度，預料到明年利率政策都會按兵不動，排除升息循環因素，加上今年市場處於高度波動，看好黃金表現，不排除上衝到每盎司1,400美元。

陳昱嘉表示，黃金屬於避險性資產，在過去三次金融危機中，包括科技泡沫、次貸風暴以及歐債危機，國際金價平均上漲10％，表現優於大盤46個百分點。另外，也看好現金3個月內資產配置表現。

美元部分， 星展銀則預料可望強勢到第3季，但對人民幣則較為悲觀，認為中國官方貨幣政策會採取定向寬鬆措施，同時執行財政與貨幣政策，過往經驗，下調存款準備金率通常會發生人民幣貶值，預料第2季到第3季，人民幣將可能碰到7。

星展銀指出，預料美國聯準會（Fed）以及歐洲央行今年將暫停貨幣政策政化計畫，全球利率偏低狀況將持續。也因利率偏低，星展銀認為，市場法人機構資金持續往債市跑，預料今年債市表現值得期待。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele則指出， 經濟復甦的初步信號支撐股市上漲，預計全球企業獲利只會溫和成長，今年的增長率約為3%，美國第1季獲利成長可能僅為0~2%，但領先指標顯示企業獲利成長或將在今年晚些時候回升。