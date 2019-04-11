瞄準中美貿易戰企業轉移潮 北富銀推台商回流融資專案

2019-04-11 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



中美貿易戰陷入僵局，不少台商為避免高額關稅陸續進行產能移轉，台北富邦銀行推出「決貸雙驕」兩大利器，以「台商回流融資專案」提供企業充裕的資金彈藥，再搭配專為企業客戶開發的「富邦行動商務」APP，提高跨國交易核決和進行集團金融決策的效率，透過最優質的整合式金融服務方案，協助台灣企業站穩全球市場、搶佔國際商機。

北富銀執行副總經理吳昕顥表示，北富銀擁有完整的台、港、中、越、星兩岸五地平台，無論企業是想鮭魚返鄉回台投資，或前進東南亞進行經營布局，北富銀都是企業的最佳夥伴。這次因應中美貿易大戰，北富銀為協助台商加速完成生產鏈調整，特別推出「台商回流融資專案」，除了擴地建廠外，亦同時提供購置機器設備及營運週轉金等融資服務，不僅讓企業能享受最高8成核貸、最長15年期之優惠條件，更可享有客製化的快速核貸服務。

如果是符合行政院「歡迎台商回台投資專案貸款」資格的企業，更享有優惠貸款利率。此外，北富銀還提供三重好康活動，只要在活動期間內完成專案申請核貸的企業，可免代書服務費；首次動撥後，再享三個月匯款免手續費；如果加上和北富銀合作薪資轉帳或員工信貸，還有機會獲贈福利金禮券。有這麼多優惠和好康，有需求的台商，不妨把握時機為產能擴充再添戰力。

吳昕顥同時指出，過往台商跨國經營經常會面臨金流帳務整合問題，小問題如單筆交易匯款的核決，大至集團重要金融決策，如何充分掌握所有分、子公司間的金流狀況，並即時進行各集團運籌調度決定，已成為影響商業競爭力的重點之一。為解決客戶痛點，北富銀針對跨國企業全新打造高整合性的「富邦行動商務」APP，客戶透過視覺化的圖表即可快速檢視集團的資產彙總及分布，同時提供各種帳務及交易資訊推播訂閱，以及靈活的企業金融核決管理機制，讓客戶可輕鬆執行跨區轉帳、匯款等資金調度。

「富邦行動商務」APP成功串連北富銀台灣DBU、OBU、香港及越南分行，是台資銀行中唯一涵蓋台港越全區金融功能的企業行動服務工具，更是台商進行跨國營運的優質首選。企業主或高階主管使用隨身的行動裝置，即可透過「富邦行動商務」APP線上確認公司資產、所有即時帳務交易訊息、並可透過APP一鍵放行交易，不受時間地點限制即時進行金融決策，搶得市場先機。

為服務前進世界的台商，北富銀積極拓展全球金融版圖，建構包括台灣、香港、大陸、越南與新加坡「兩岸五地」金融平台，未來更將持續提供企業最佳整合式金融服務，以成為客戶在大中華市場之首選金融策略夥伴，穩步朝「亞洲最佳區域銀行」的目標邁進。