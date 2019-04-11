親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

愛因斯坦神預言！世界第一張黑洞照片這樣拍出來的…

危機總動員？麻疹失控 紐約「疫情緊急狀況」

瞄準中美貿易戰企業轉移潮 北富銀推台商回流融資專案

2019-04-11 08:20經濟日報 記者王皓正╱即時報導

中美貿易戰陷入僵局，不少台商為避免高額關稅陸續進行產能移轉，台北富邦銀行推出「決貸雙驕」兩大利器，以「台商回流融資專案」提供企業充裕的資金彈藥，再搭配專為企業客戶開發的「富邦行動商務」APP，提高跨國交易核決和進行集團金融決策的效率，透過最優質的整合式金融服務方案，協助台灣企業站穩全球市場、搶佔國際商機。

北富銀執行副總經理吳昕顥表示，北富銀擁有完整的台、港、中、越、星兩岸五地平台，無論企業是想鮭魚返鄉回台投資，或前進東南亞進行經營布局，北富銀都是企業的最佳夥伴。這次因應中美貿易大戰，北富銀為協助台商加速完成生產鏈調整，特別推出「台商回流融資專案」，除了擴地建廠外，亦同時提供購置機器設備及營運週轉金等融資服務，不僅讓企業能享受最高8成核貸、最長15年期之優惠條件，更可享有客製化的快速核貸服務。

如果是符合行政院「歡迎台商回台投資專案貸款」資格的企業，更享有優惠貸款利率。此外，北富銀還提供三重好康活動，只要在活動期間內完成專案申請核貸的企業，可免代書服務費；首次動撥後，再享三個月匯款免手續費；如果加上和北富銀合作薪資轉帳或員工信貸，還有機會獲贈福利金禮券。有這麼多優惠和好康，有需求的台商，不妨把握時機為產能擴充再添戰力。

吳昕顥同時指出，過往台商跨國經營經常會面臨金流帳務整合問題，小問題如單筆交易匯款的核決，大至集團重要金融決策，如何充分掌握所有分、子公司間的金流狀況，並即時進行各集團運籌調度決定，已成為影響商業競爭力的重點之一。為解決客戶痛點，北富銀針對跨國企業全新打造高整合性的「富邦行動商務」APP，客戶透過視覺化的圖表即可快速檢視集團的資產彙總及分布，同時提供各種帳務及交易資訊推播訂閱，以及靈活的企業金融核決管理機制，讓客戶可輕鬆執行跨區轉帳、匯款等資金調度。

「富邦行動商務」APP成功串連北富銀台灣DBU、OBU、香港及越南分行，是台資銀行中唯一涵蓋台港越全區金融功能的企業行動服務工具，更是台商進行跨國營運的優質首選。企業主或高階主管使用隨身的行動裝置，即可透過「富邦行動商務」APP線上確認公司資產、所有即時帳務交易訊息、並可透過APP一鍵放行交易，不受時間地點限制即時進行金融決策，搶得市場先機。

為服務前進世界的台商，北富銀積極拓展全球金融版圖，建構包括台灣、香港、大陸、越南與新加坡「兩岸五地」金融平台，未來更將持續提供企業最佳整合式金融服務，以成為客戶在大中華市場之首選金融策略夥伴，穩步朝「亞洲最佳區域銀行」的目標邁進。

相關新聞

證券型代幣發行 擬分級監理

2019-04-11 00:14

遠銀資產規模 衝6,600億

2019-04-11 00:14

中信扮園丁 培育陸偏鄉教師

2019-04-11 00:14

虛擬通貨稅制 須釐清

2019-04-11 00:13

陽信銀報佳音 3月獲利增15%

2019-04-11 00:13

陽信銀200億金援 回流台商

2019-04-11 00:12

大飲風波延燒 金管會清查獨董資格

2019-04-11 00:11

獨董形式審查 徒留形式

2019-04-11 00:11

大飲爭議…金管會下令 清查上市櫃公司獨董資格

2019-04-11 00:09

寶佳金融布局 劍指永豐金

2019-04-10 23:59

寶佳備妥銀彈 隨時加碼持股

2019-04-10 23:56

15金控 首季賺865億元

2019-04-10 23:55

壽險業Q1獲利 連三月回升

2019-04-10 23:51

支持銀髮族共食共學 台灣企銀發起樂齡公益信託

2019-04-10 17:08

國泰金討好卡友味蕾 與米其林合作推獨家優惠

2019-04-10 16:36

永旺信用卡6月撤出台灣 卡友注意4點事項

2019-04-10 14:32

信用卡剪卡前停看聽 責任與回饋都不可少

2019-04-10 14:32

公股行庫高層地震被轟公司治理有問題 顧立雄提2點說明

2019-04-10 13:29

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 09:21

純網銀異業合作 掌握客源就是贏家

2019-04-06 01:50

純網銀三團隊 揪伴建生態圈

2019-04-06 01:50

龍頭市值1週蒸發345億 為何只是動盪開端？

2019-04-04 09:23

超級包租公 國壽收租百億

2019-04-03 01:21

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

六輕氣爆報告出爐／管線洩漏上午就發現 雲林縣長怒

2019-04-10 11:25

鴻海股東會將送萬頂國旗帽 郭台銘：股東們一定很開心

2019-04-10 09:58

王永慶遺產爭11年未完 一筆1.1億元存款再掀戰火

2019-04-10 09:18

免爭產勝利組！ 王永慶白富美孫女曝光 身價250億

2019-04-10 17:36

在他失意時送暖 蘇貞昌吐露為何感念智邦

2019-04-10 14:53

股利所得課稅二擇一 專家：別靠直覺選！

2019-04-10 09:43

信用卡剪卡前停看聽 責任與回饋都不可少

2019-04-10 14:32

寶佳金融布局 劍指永豐金

2019-04-10 23:59

鴻海第1季營收衝同期高 毛利率營益率看增

2019-04-10 19:50

今年報稅哪些族群可受惠？完整攻略看這裡！

2019-04-10 10:30

王永慶過世再爆1.1億遺產風波 子女一年調解4次都失敗

2019-04-10 18:50

供電警戒 中火四機組恐停工

2019-04-11 00:25

連踩三地雷爆內控疏失？台銀回應了

2019-04-10 12:54

從「最美的風景是人」到「亞洲最聰明的人在台灣」....讓外商都想來台投資的3個關鍵定位

2019-04-10 09:52

公股行庫高層地震被轟公司治理有問題 顧立雄提2點說明

2019-04-10 13:29

握2千億政府基金公股券商爆員工跟單疑雲 券商這樣回應　

2019-04-10 12:04

2019新制稅法調高4大扣除額 列舉項目別忘保險費

2019-04-10 16:16

為王永慶1.1億遺產子女再掀戰火 王文洋律師這樣說

2019-04-10 19:35

單身貴族注意！這樣報稅更省錢

2019-04-10 14:13

六輕氣爆延遲通報逾4小時 台塑：檢討處理程序

2019-04-10 12:45

15金控 首季賺865億元

2019-04-10 23:55

屏下指紋滲透快 神盾、敦泰望春風

2019-04-10 14:23

員工疑跟單政府基金 台銀證：已懲處調職

2019-04-11 00:37

捐贈節稅多管道 一次看

2019-04-10 16:06

超幸運！今彩539頭獎3注 全在基隆這家彩券行

2019-04-10 22:57

台美經貿往來 美方提「4I」

2019-04-11 00:27

英特爾伺服器新品備戰 台廠受惠

2019-04-10 14:23

美副助卿訪台 提4I盼維持台美經貿關係動能

2019-04-10 21:46

退休銀髮族重返職場 這些權益別忘了維護

2019-04-10 13:42

國泰金討好卡友味蕾 與米其林合作推獨家優惠

2019-04-10 16:36

大飲風波延燒 金管會清查獨董資格

2019-04-11 00:11

遭判侵害日亞化專利 宏達電：失望、研擬後續訴訟策略

2019-04-10 16:35

金控首季賺866億年減20% 獲利漸入佳境

2019-04-10 21:42

台塑三寶 看好後市

2019-04-11 00:37

寶佳備妥銀彈 隨時加碼持股

2019-04-10 23:56

萬頂國旗帽 郭董免費送股東

2019-04-11 00:41

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展

2019-04-11 00:32

台、中聯盟注資JDI 生變？

2019-04-11 00:42

壽險業Q1獲利 連三月回升

2019-04-10 23:51

台銀證員工爆跟單？金管會: 證交所已調查非跟單事件

2019-04-10 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top