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看準米其林商機 樂天市場激安美食五折

2019-04-10 17:33經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

2019米其林摘星名單出爐，樂天市場今（10）日表示，觀察發現自必比登名單出爐後，站上「台灣小吃」、「夜市美食」、「米其林」等關鍵字，較上月同期成長八成，帶動站上美食小吃像是三星蔥仔餅、綜合蘿蔔糕粿等傳統台灣小吃熱賣，單周銷售量激增4成；美食話題夯，也帶動樂天書城美食類書籍銷量增加。

樂天年度盛事Super Sale，美食不缺席，看準米其林商機，即日起推出激安美食五折，使用App單筆消費滿799元現折100元、滿2,000即折200元；此外，再加碼Super Sale搭配指定銀行信用卡消費享滿額現金回饋，最高回饋20%。

樂天表示，台北米其林指南出爐後，預購量一舉暴衝，較上周同期增加兩成。樂天特別推介站上在地美食餐廳，包括位於樂華夜市的「郭記麻辣臭豆腐」；隱藏在巷弄的「劉記四神湯」，創立至今已經飄香超過半個世紀，是在地人推薦的巷弄美食；從高雄市前金第一市場起家，史家庄方便廚房「傳統美味清燉牛肉湯」。

另外，用對好餐具，美味更加倍，一組完美質感餐具，讓小吃一躍成為美食界主人公。樂天也同時推薦饕客們，可選擇精美周邊商品，如啞光304不鏽鋼餐具套組等。

啞光304不鏽鋼餐具套組。圖／樂天提供
啞光304不鏽鋼餐具套組。圖／樂天提供
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史家庄方便廚房「傳統美味清燉牛肉湯」。圖／樂天提供
史家庄方便廚房「傳統美味清燉牛肉湯」。圖／樂天提供
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劉記四神湯。圖／樂天提供
劉記四神湯。圖／樂天提供
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郭記麻辣臭豆腐。圖／樂天提供
郭記麻辣臭豆腐。圖／樂天提供
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樂天市場小吃米其林
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