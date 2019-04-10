系列三／純網銀壓境 國泰世華銀讓年輕人很有fu

2019-04-10 14:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



國內最大的金融業國泰金，未加入純網銀執照申請，面對純網銀壓境的問題，國泰金總經理李長庚的回答是:「不管有沒有純網銀，金融業有沒有數位能力，才是決勝重點。」

在他看來，金融數位化是基礎建設，是教育訓練，是企業經營的其中一環，不會是額外的投資。因此，不論純網銀出來與否，國泰世華銀行在open banking、場景金融及線上金融商品，都一定要努力做好。

為了解下一代客戶的數位樣貌，國泰世華銀行旗下的數位品牌「KOKO銀行」，已專注深耕年輕市場多年。

根據國泰的內部數據，在KOKO用戶之中，20-35歲的年輕族群占七成，且有高達七成使用國泰世華卡綁定行動支付，KOKO會員用戶平均每三天，就會刷卡一次，每月平均刷卡一萬元。

年輕族群希望凸顯個人品味及自我實現，消費偏好以美食、潮流時尚、網購、旅行及個人發展學習課程等項目為主。年輕族群使用黏著度非常高，KOKO app的登入活躍客戶數，近一年來更成長近五倍。這些數據顯示，年輕人對於數位服務接受度快速上升，不再執著於現金或實體交易。

國泰金數數發暨國泰世華銀行數位銀行部協理陳冠學分析，KOKO之前為市場熟知的是KOKO COMBO icash聯名卡，最高有5%回饋，讓年輕人「花KOKO、也存了KOKO」，且與一般信用卡回饋不同之處是，錢是回到客戶帳戶上，消費者等於可以存下5%的錢。

今年KOKO針對另一族群推出簽帳金融卡(Debit Card)，陳冠學說，Debit Card深受20-25歲的學生，自由工作者或不想使用信用卡的族群喜愛，「無腦刷、不限通路」，現金回饋也有1.2%。

他指出，國內金融數位帳戶市場強調回饋，但國泰世華KOKO不強調回饋，而是著重於用戶使用的順暢度及體驗經驗，希望客戶大小需求，通通在帳戶中完成。

另外，今年也新推出，專為年輕人設計的KOKO Free’s貸，主打全程數位申辦、自由動用，對於有週轉、預備型資金需求的人來說，擁有更高的資金運用彈性。