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失智人口快速攀升 康健人壽籲及早做好保險規畫

2019-04-10 13:35經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣失智症協會公布最新調查報告 ，台灣失智人口估計約有28萬人，平均每84人就有一人失智 ，失智人口預估到了2065年將翻為三倍、逼近90萬人。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）呼籲民眾，趁健康狀況良好的時候及早做好保險規畫轉嫁失智症風險。

邵駿崴表示，2019年「360°康健指數」調查發現台灣受訪者中每五人就有一人擔心失智症風險。在國人購買長期看護保險的比例仍然偏低的現況下，建議選擇一次給付的特定疾病保險產品，保險金可用在醫療、看護或養護中心費用，讓患者獲得更好的照顧，家屬也能減輕心理與經濟上的沉重負擔。

邵駿崴說，隨著壽命的延長，退休後醫療及健康照顧的費用也將隨之增加，康健人壽新長享保特定傷病終身保險，幫助民眾補強因人口結構變遷而衍生的保障缺口，保障較常見於高齡族群的特定傷病，也為中高齡者經常因體況而無法投保的問題提供新的選擇。

康健人壽的新長享保特定傷病終身保險，提供九大特定傷病保障，涵蓋銀髮族常見的兩大神經退化性疾病阿茲海默氏症及巴金森氏症等。

以40歲男性、投保金額新台幣100萬元、繳費期間20年為例，年繳保費新台幣12,400元，平均每天只要34元，就能終身擁有九大特定傷病保障，補強銀髮族群的醫療照護需求。

康健人壽新長享保特定傷病終身保險的主要特色，包括：

一、保障終身：繳費15年或20年期保障終身，補足特定傷病看護缺口。

二、一次給付：確診後無需收集醫療單據，立即給付一筆「特定傷病保險金」及早發現及早治療。

三、投保便利：患有高血壓、糖尿病或B型肝炎的族群，皆有機會投保，且最高承保年齡為65歲。

四、免體檢證明：電話線上專人解說，投保流程便利，免體檢證明。

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