公股行庫高層地震被轟公司治理有問題 顧立雄提2點說明

2019-04-10 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管委主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 這波公股行庫高層人事大地震，引來公司治理爭議，金管會主委顧立雄今（10）日受訪時，對此從程序面及實質面，提出兩點說明。

曾任富邦金總經理的台大管理學院兼任教授龔天行，在媒體撰文批評這波公股行庫高層人事異動，不尊重公司治理，對此，顧立雄受訪時作了兩點說明。

顧立雄表示，第一、程序面，財政部請行政院核定公股的法人代表後，再由董事會選出董事長，因公股在董事會有一定主導權力。

第二、實質部分，接下來再由金管會做專業部分的資格性審查，資格若不合，仍可不准。

所以公股行庫的公司治理不是金管會能管的？顧立雄說：「怎麼會，金管會對派任公股董總到公司後的公司治理仍要著重，至於派任這點，剛兩點已說明了。」

顧立雄強調，大股東經由選舉，在董事會掌有多數席次，因此被選舉出董事長，不能因此說有公司治理問題，公股行庫基於在董事會有實質控制力，先派公股法人代表，再到董事會選舉，跟任何公司大股東都是一樣的道理，民營銀行也是一樣。

至於公股行庫董座曾因慶富案下台，這次又接任行庫董事長，有無公司治理問題？顧立雄表示，金管會對慶富案沒有懲處任何人，專業資格條件上沒有消極資格問題。