兩個禿子讓這家公司董事好忙 一個月開三次董事會

2019-04-10 00:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



華南金控（2880）的董事們4月特別忙，因為這個月得開至少三次董事會，而且連會議日期都得一喬再喬，包括原任董事長吳當傑解任，但接任的新董事長還沒法上任，所以要先開董事會通過由副董事長代理董座；然後再配合新任者到任，召開臨時董事會選出新董事長，結束代理董座；最後因為華南金今年要全面改選董事，依照法定時程，4月底得開董事會審查各方股東提名角逐董事與獨立董事的候選人名單，所以合計至少得開三次，且第二次董事會日期訂了又改，還好代理董座時間不長，否則華南金恐怕這個月得開四次董事會。

華南金今年6月14日召開股東會全面改選，不料全台最位高權重的禿子行政院長蘇貞昌，突然大幅更換公股金融機構董總，導致華南金原任董事長吳當傑做不滿本屆任期就被換，換也罷了，問題是接任的高雄銀行（2836）董事長張雲鵬，沒法配合財政部規劃的4月8日上任，這樣一來，華南金就得有人先代理董事長，不能像其他此波也換董、總的公股金融機構，一次董事會就「畢其功於一役」，只能先開一次董事會決議代理董座人事。

等張雲鵬辭掉高雄銀董事長北上，華南金當然要開臨時董事會選任他，日期又因為全台人氣最夯的禿子高雄市長韓國瑜反對而往後延，至於討論提名董事名單，為何不能和選張雲鵬為新任董事長的董事會合一？則是因為要尊重新董座張雲鵬，希望由他擔任董事會主席主導討論候選名單。

還好韓國瑜反對張雲鵬北上就任華南金董座的關鍵，只在4月25日高雄市議會要聽取高雄銀專案報告慶富案，否則萬一韓國瑜真的遲不放張雲鵬走，華南金的代理董座時間過長，恐怕還得再多開一次董事會，決議延後代理時程。蘇貞昌與韓國瑜這兩位禿子，讓華南金董事這個月好忙。