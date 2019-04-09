康健、合庫人壽未送件 今年罕見壽險業0配息

2019-04-09 19:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會主委顧立雄日前公開呼籲金融業、尤其是壽險公司，今年少發現金股利。保險局今（9）日證實，目前為止還沒有任何一家壽險公司來送審現金股利案，之前一度傳出康健人壽與合庫人壽有送件，但至今未送，今年有可能罕見未見一家壽險公司申請發放現金股利。

據保險局統計，從2015年到2018年，共有7家壽險向保險局申請且獲准發放現金股利，包括國壽、富邦壽、中壽、三商美邦、遠雄、康健、合庫，累計共發放724.5億元，去年整年共發放196億元，是近5年最高。

其中，國泰人壽、中國人壽從2015年到2018年，年年都有發現金股利，今年宣布不配發，是近5年來首度沒有發放現金股利。原本保險局側面探詢了解，康健、合庫人壽有向保險局申請發放現金股利，但遲至今日為止，卻遲遲沒有來送，保險局表示，目前今年還沒有保險公司有送件或完成審核，不過照規定是只要今年底以前申請即可，之後是否會來送件，保險局無法代為回答。不過一般保險公司都會在股東會前決定盈餘分配時就決定並來審請，今年很罕見到4月還沒有任何一家來送件。

因為據保險局規定，壽險公司若帳上有未實現損失要先彌平，才能配發現金股利，各壽險公司公布財報顯示，2018年國內22家壽險公司稅後雖獲利948億元，但因為第四季股債市都下挫，到12月底整體壽險業「淨值」及「攤銷後成本（AC）」項下未實現損失高達7,381億元，全年綜合損益是負5,008億元，創史上最慘一年，因此多數壽險公司都配不出現金股利。

同時壽險業去年寫下整體匯損高達2309億元的新高紀錄，造成資本適足率（RBC）下滑，再加上壽險海外國外投資比例偏高，易造成當期損益重大變動，因此金管會主委顧立雄，日前呼籲業者應多厚實資本，多提準備金，也正在研議壽險業淨值比的預警指標，因此業界認為今年壽險業發放現金股利的機率已不高。