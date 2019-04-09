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這家英國保險巨擘徵儲備菁英 第一年年薪就超過百萬

2019-04-09 17:20經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

英國保誠人壽台灣分公司9日表示，保誠人壽台灣分公司啟動儲備菁英(Senior Management Associate)躍升計畫，第一年年薪就超過新台幣100萬元，希望爭取優秀人才成為英國170年企業集團Prudential plc的一員，和不同區域的夥伴，以國際思維角度，在充滿挑戰與振奮的工作環境中快速歷練成長。

國保誠人壽台灣分公司首次招募「SMA儲備菁英」，向取得國內外碩士學位、具三至五年工作經驗、中英文流利的優秀人才招手，預計招募員額五至十人。

保誠人壽台灣分公司表示，這次徵選包含銀行通路、保險商品、數位行銷、科技策略及保險營運等五大菁英人才。舉凡個性主動積極、勇於接受挑戰、具高度抗壓性，強烈學習及企圖心的菁英，都是保誠台灣的獵才對象。

保誠人壽人資長阮玉嬌指出，多元與包容D&I(Diversity & Inclusion) 是保誠的工作文化。「SMA儲備菁英」引進潛質具多元背景之人才，培育未來菁英領袖跨領域發展，藉以激盪更多創新思維，提供更優質的客戶體驗旅程。

SMA儲備菁英躍升計畫為期兩年，培養四大領袖菁英能力，包含提供專業培訓、職能培訓、新知分享，深化「專業力」；由高階主管擔任職場導師培養高階領導「思維力」；安排各項專案任務與部門輪調厚植「跨域力」。

錄取者可參與英國保誠集團多面向的志工服務，包含海外志工重建家園、以及每年於英國倫敦舉行的RideLondon公益自行車賽等，實踐「公民力」讓世界更臻良善美好。

保誠人壽深耕台灣，阮玉嬌表示，保誠人壽的LOGO以女神形象呈現，是保險業中唯一以臉部LOGO做為企業識別的公司，代表著百年英國品牌的人文關懷、細膩、重視情感，強調與客戶的連結，為客戶著想。

同樣的，公司重視員工的福祉與職涯發展，內部更倡導Happy 2gether的幸福價值，培養快樂的員工為客戶傳遞創意與優質的服務。

談到保誠企業精神「WeDo ㄧ 用行動成就想望」，阮玉嬌邀請有志成為菁英領袖高潛力人才，展開行動，一同加入英國保誠的卓越團隊，成就不凡的未來。

英國保誠人壽台灣分公司首次啟動「SMA儲備菁英」招募計畫。保誠人壽/提供
英國保誠人壽台灣分公司首次啟動「SMA儲備菁英」招募計畫。保誠人壽/提供
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