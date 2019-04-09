LINE在台擴大徵才 將招募50名開發工程師

2019-04-09 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



LINE台灣自去年底陸續釋出招募人才計畫，今年更宣布針對開發者社群更多投入資源，將在5月18日舉辦第一屆LINE Developers Recruitment Day，預計招募超過50名開發工程師，包含資安工程師、資料工程等特色職缺；另外，LINE FRESH暑期實習計畫開跑，將釋出橫跨8個部門超過11個職缺。

LINE台灣指出，LINE Developers Recruitment Day針對近期LINE推出的服務招募各界開發好手，其中金融包含了Fintech與區塊鏈相關內容，還有支付與虛擬貨幣等相關職缺；電商與旅遊導購平台的串接也需要熟悉使用者經驗的前端與後端工程師。

此外，為協助各服務能有效運用資料科學與機器學習等技術，資料工程團隊也是這次的招募重點；同時，LINE最看重的資安團隊也持續招募新血中，有興趣的開發者請把握機會在4月13日前投遞履歷，符合資格者將獲邀參與首屆LINE Developers Recruitment Day，在一整天接力式的活動中不但能密集參與面試，還能更多認識LINE的文化及企業精神。

LINE FRESH暑期實習計畫今年進入第六年，跨國企業實習機會每年吸引上千封履歷、去年錄取率僅千分之三，今年以「Start with LINE下一站，新起點」為主題，釋出橫跨8個部門超過11個職缺，除了行銷、公關、電商、貼圖、LINE Pay、客服、TODAY等單位，今年實習新增全新的旅遊與內容服務相關職缺。

另外，LINE TechFRESH技術新星人才計畫今年接續進行，今年將招募5名資訊工程背景實習生，為期一年的實習讓年輕學子有機會從頭到尾參與規劃，深入了解軟體新創執行發展的歷程。