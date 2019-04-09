純網銀壓境 王道銀行：樂觀其成、一起突破

2019-04-09 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



王道銀行是國內第一家原生數位銀行，以純網銀的架構，已拿出數位帳戶近27萬戶、國內第二大市占率的成績，面對純網銀壓境，先起跑兩年的王道銀行，態度是「樂觀其成、一起突破」，沒在怕的！

王道銀行為何不怕？王道銀行策略長暨個人金融事業執行長魏政祥表示，因為網銀是一個新興商業模式，大家都在嘗試階段，今年將有兩家純網銀加入國內市場，在「鯰魚」效應下，國內金融法制及環境上，勢必進一步鬆綁，對金融創新將是一正面刺激。

魏政祥認為，當前網銀經營，最需要突破的問題有三：一、數位身份認證；二、雲端委外技術的國際接軌；三、Open Banking資料分享及安控規格訂定等，由於國內銀行業者對於網銀的投資步伐不一，迄今尚未有具體突破。

魏政祥認為，純網銀挾著不同的產業團隊，跨入金融市場，大家一起努力突破現制，一定會比單兵作戰有利。

王道銀行在這兩年內，「紮紮實實」地從網路上吸引了近27萬人，開設數位帳戶，不僅找到同溫層的客戶，也從中了解這些族群的使用習慣及體驗經驗，進而創造新的場景金融，提供用戶所需的金融服務。

魏政祥認為，王道銀行跟別家走副品牌路線的銀行不同，採取全數位銀行策略，目標要做到獲利，因此，今年在收入面特別強化，讓客戶樂於使用王道銀的商品，進而產生利息及手續費收入。

例如，王道銀的線上消費性擔保放款作業運作已經很成熟，客戶從看到廣告到申請、審查、核貸，可以做到全部線上不落地。

財富管理也會是今年的另一重點，王道銀計劃設立空中理專，搭配手機介面，協助客戶網路理財，並運用理財工具，如機器人理財，讓年輕人輕鬆入手。王道銀目前已有1,000多檔基金上架，未來可能會找其他合作夥伴，開發新的理財商品。

雖然王道銀沒有純網銀團隊龐大的客群基礎，但會持續透過異業合作，與電信、超商、支付業及各類新創業者進行策略聯盟，積極串聯消費者各種生活場景，提供用戶實用且豐富的數位金融服務體驗。

此外，今年初還改版App並推出名為O-Life的全新專區，提供消費者憑手機號碼即可登錄參與各類趣味競標及優惠活動，推出才短短三個月，便帶動王道銀App的使用率成長近一倍，有效提升客戶對於銀行服務的黏著度。

觀察國際網銀的發展趨勢，魏政祥認為，即使有富爸爸撐腰，也不易獲利，歐美大銀行常因有傳統業務的包袱，對場景金融不了解，找不到切入點，反觀新創銀行只要單點突破、做出成績，不論是在資本市場募資或是被大銀行收購，皆有機會。