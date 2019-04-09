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股東會紀念品來了 金控仍最受歡迎

2019-04-09 08:14經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

上市櫃公司已陸續決定股東會日期，投資人也開始關注股東會紀念品，在已公布的股東會紀念品中，仍以超商的50元商品卡最普遍，較受歡迎的還是金控業的股東會紀念品，例如華南金（2880）的拉拉熊保溫袋+保鮮盒，開發金（2883）的折疊椅等。

雖然上市櫃公司已決定股東會日期，但中鋼（2002）等許多公司以開會55日前再公告是否發放紀念品或紀念品為何，避免零股股東激增或相關作業的困擾。

股東會紀念品往往爆出大熱門者莫過於有激烈董監改選的公司，今年已浮上檯面的誠美材（4960）、永大（1507）及大同（2371）已決定股東會日期，但也是要開會55日前才要公布是否發放紀念品或紀念品內容物，其間的諜對諜不言可喻。

過往受到關注的股東會紀念品中，今（2019）年，宏達電（2498）將發放黑色手提購物袋+ VIVELAND虛擬實境個人體驗優惠卷100元兩張+團體包場體驗優惠券2,000元一張，聯電（2303）為卡娜赫拉馬克杯，康和證（6016）的家魔仕鳳翔水晶碗2入組。

股務代理人士表示，比較今年已公布與過往幾年的股東會紀念品，初步可發現風潮又有移轉跡象，前兩、三年露營風掀起的露營燈、戶外餐具淡出，開始出現較多的保溫（冷）袋及保鮮盒。

至於股東會紀念品送自家產品的生技與食品股，較多公司還是維持傳統，例如，大江（8436）高級面膜福袋乙袋，健喬（4114）的身可補酵素B群發泡錠，科妍（1786）玻尿酸面膜2片裝1盒，中天（4128）李時珍頂級四物鐵/6入；泰山（1218）泰山花生仁湯4入組。

不過，每年也有讓投資股東略感失望者，中壽（2823）往年的股東會紀念品也是讓投資股東讚不絕口，今年卻不發送股東會紀念品，恐怕會讓投資股東們大感意外，也讓投資股東關注中信銀（2891）最後會作出何種決定。

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