蘋果西打生產廠停止交易 謝金河：獨董成共犯結構

2019-04-09 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



生產蘋果西打的飲料大廠大飲公司，107年財報遭簽證會計師出具「無法表示意見」的查核報告，股票自昨天起暫停交易。如果財報仍無法改善將面臨下市命運。財訊傳媒董事長謝金河指出，本來公司有有股權的監察人，現在全面強制獨董制，原來稽核監督功能弱化，獨董成了共犯結構。

謝金河在臉書發文說，大飲公司疑淘空現金，獨董都是自己人。現在審計委員會取代原來監事會，公司原來稽核監督功能弱化。但台灣的兩個政黨不斷深化獨董制度，給政客經營政商關係合理化的護身符，是台灣政治腐敗之源。

謝金河臉書全文：

又是獨董惹禍了？

又來了有一家公司出事了！創立於1965年，1981年我大學畢業那年就掛牌上市的大西洋飲料股份有限公司，因為簽證會計師出具無法表示意見，確定股票暫停交易，很可能面臨下市命運。

這家老牌企業，以蘋果西打，伴隨台灣這一代人成長，尤其是喜宴上餐桌必備飲品，現在也在時代推移中，很可能走入歷史。其實在1984年的十信風暴中，大西洋飲料因為是國泰蔡家轉投資企業，一度被波及，不過走過九死一生的危機，大飲股價一度大漲到285元，。

這些年大飲狀況頻傳，蘋果西打爆發多起違反食品衛生管理法，遭到裁罰事件，過去多年來每年皆小賺一千多萬元的大飲，去年第四季驚傳虧損6084.7萬元，現在紙包不住火，會計師不願掛保證，現在報載公司掏空現金，獨董都是自己人。

在大飲揭露的兩個獨董，一個叫林偉強，一個叫蘇芸樂，這兩人大家也不知道是誰？現在才發現一個是國信食品的代恊理及經理，公司找兩個低階職員當獨董，主管單位才說「獨董都是自己人」，這不是馬後炮？