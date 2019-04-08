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退休投資專案 3投信入選

2019-04-08 23:47聯合報 記者趙于萱／台北報導

金管會主委顧立雄提出的「全民退休自主投資實驗專案」，由安聯、國泰及群益等三大投信...
金管會主委顧立雄提出的「全民退休自主投資實驗專案」，由安聯、國泰及群益等三大投信入選。 圖／聯合報系資料照片
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由金管會主委顧立雄提出、訴求退休理財準備的「全民退休自主投資實驗專案」，昨天公布由安聯、國泰群益等三大投信入選，相關投信將於近期提交產品，提供投資人選擇，也為退休投資發展邁進一步。

最低門檻3千 2年內不能贖回

入選的三家投信皆須為專案發行三檔退休金級別基金（俗稱「Ｐ」級別基金，指退撫金的英文pension），其中，國泰和群益皆預備推新基金，安聯為舊基金；類型方面，國泰推出「目標日期型」產品，另兩家為「目標風險型」。

據了解，安聯將提交的舊基金是長居熱銷榜的旗艦產品「四季系列組合基金」。國泰投信董事長張錫表示，國泰將推出以二○三九、二○四九及二○五九年為退休時間的目標到期基金，由專業團隊因應不同時點調整資產組合。

勞退自選平台 須自負盈虧

根據規畫，參與基金平台的投資人須採定期定額投資基金，最低投資門檻三千元，因有提供免手續費、低經理費等優惠，因此須承諾兩年內都不能贖回，一旦贖回、就須補繳前面全部的手續費。此外，實驗專案不是勞退自選平台，是用參與實驗民眾的自有資金定期定額投資、自負盈虧，且無租稅優惠。

全民退休自主投資實驗專案昨天進行第一階段入選八家投信決選，包括元大、安聯、貝萊德、柏瑞、國泰、富蘭克林華美、群益及滙豐中華投信代表團接受面試，最終選出三家投信推出產品至實驗平台。

與會人士表示，安聯、國泰及群益投信勝出，關鍵在三投信提出貼近專案退休理財特性的產品，並為專案啟動後安排搭配的退休理財教育，深廣度兼具。

三家投信資產規模及績效表現也在投信圈具指標性，如安聯為台灣前三大境外基金業者，至今耕耘台灣近四十年，曾四度獲得「亞洲資產管理雜誌」評選為最佳退休管理公司；國泰旗下含代操、基金管理總規模約六千億元，群益境內基金逾二千五百億元，兩家投信也是海內外基金獎常勝軍。

集保結算所董事長林修銘說，在決選出參與投信後，專案將於十一日下午五時開放民眾報名，初步規畫開放一萬個名額。

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