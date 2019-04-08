主要央行貨幣寬鬆撐腰 三大債市連續四周全面吸金

2019-04-08 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



不同於近期股票型基金資金動能疲弱，受惠於主要央行貨幣政策轉缺寬鬆，包括投資級企業債、高收益債和新興市場債券等三大債券基金，上周已連續第四周全面獲得國際資金青睞，其中，高收益債淨流入量放大，新興市場債券基金在最近13周，更有高達12周為淨流入。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出，美國聯準會今年第1季暫緩升息，加上其他主要央行維持寬鬆貨幣政策，不僅有助於延長這波景氣擴張循環長度，也有利於債市續揚，另外，市場預估今年年底美國十年期公債可能將落在2.4%至2.8%的區間內。若未來公債殖利率飆升或信用利差擴大導致債券價格下跌，可是視此為進場買入債券的好時機。

黃奕栩分析，隨著各國央行政策轉趨寬鬆將抑制公債殖利率走升，債券投資可以拉長存續期間，提高利率敏感度，惟目前公債殖利率偏低，提供較高收益率的信用債，尤其是高收益債及新興市場債更具收益價值吸引力。

黃奕栩強調，高收益債發行企業的利息覆蓋率及槓桿比例均處於近年來較佳水準，違約率可望維持在歷史低檔，加上年底前全球景氣步入衰退的可能性低，有利於吸引資金持續流入高收益債。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，不少投資人關注3月下旬美國10年期公債殖利率下滑，自2007年來首度低於3個月公債殖利率，出現「殖利率倒掛」現象，也就是「長債殖利率低於短債殖利率」，讓市場一度因景氣隱憂而引發修正。事實上，殖利率倒掛主因升息尾聲、加上避險資金流入中年期公債，壓低了殖利率水準；根據過去歷史經驗，殖利率倒掛並無立即經濟衰退疑慮，美國短年期高收益債券可追尋收益並對抗波動，堪稱此刻的優質核心收益。