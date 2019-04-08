公股董總清明變盤 台銀三副總升任總座僅彰銀還沒交接

2019-04-08 20:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



公股銀行董總上任「清明變盤」，因財政部在連假前夕的下班時段才公布新任董總名單，並下達「今天就要交接」的指示，導致公股銀行內部作業不及，包括土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行與彰化銀行，全都選在今（8）日舉辦交接典禮，光是交接典禮時間內部就得「喬」好久，有些主管還得「趕場」，私下直嚷嚷著「今天好趕好趕」、「實在太突然了」。

今天公股銀行董總交接，猶如一場接力賽。上午10點，第一銀行率先舉行交接儀式，新任董事長廖燦昌、總經理蔡麗雪接掌新職。

土地銀行則是在下午3點半交接，新任土銀董事長黃伯川，2點半先在合庫完成總經理交接，隨後從合庫中崙大樓趕往土銀，儀式完成後，再趕回合庫參與歡送會。

至於卸下土銀董座的凌忠嫄，則是在土銀交接儀式完成後，在下午5點前往彰銀接掌董座職務。

在這次的公股銀行高層大地震裡，三位台銀副總升任公股銀行董座，一銀總經理蔡麗雪、土銀總經理謝娟娟均於今日完成交接，彰銀新任總經理黃瑞沐則是擇日才會舉行交接儀式。

據透露，彰銀因為台新案，牽涉的利益較大，所以總經理人事案的處理方式有別於其他公股銀行，會更為謹慎，因此，總經理人事案會先送金管會審查，通過後才會舉行交接儀式。

此外，今天四家公股銀行高層交接，僅土銀與一銀舉行記者會，其餘公股銀行均低調以對。