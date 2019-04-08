親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

旅日變貴！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

公股董總清明變盤 台銀三副總升任總座僅彰銀還沒交接

2019-04-08 20:09經濟日報 記者陳美君╱即時報導

公股銀行董總上任「清明變盤」，因財政部在連假前夕的下班時段才公布新任董總名單，並下達「今天就要交接」的指示，導致公股銀行內部作業不及，包括土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行與彰化銀行，全都選在今（8）日舉辦交接典禮，光是交接典禮時間內部就得「喬」好久，有些主管還得「趕場」，私下直嚷嚷著「今天好趕好趕」、「實在太突然了」。

今天公股銀行董總交接，猶如一場接力賽。上午10點，第一銀行率先舉行交接儀式，新任董事長廖燦昌、總經理蔡麗雪接掌新職。

土地銀行則是在下午3點半交接，新任土銀董事長黃伯川，2點半先在合庫完成總經理交接，隨後從合庫中崙大樓趕往土銀，儀式完成後，再趕回合庫參與歡送會。

至於卸下土銀董座的凌忠嫄，則是在土銀交接儀式完成後，在下午5點前往彰銀接掌董座職務。

在這次的公股銀行高層大地震裡，三位台銀副總升任公股銀行董座，一銀總經理蔡麗雪、土銀總經理謝娟娟均於今日完成交接，彰銀新任總經理黃瑞沐則是擇日才會舉行交接儀式。

據透露，彰銀因為台新案，牽涉的利益較大，所以總經理人事案的處理方式有別於其他公股銀行，會更為謹慎，因此，總經理人事案會先送金管會審查，通過後才會舉行交接儀式。

此外，今天四家公股銀行高層交接，僅土銀與一銀舉行記者會，其餘公股銀行均低調以對。

土銀第一銀行彰銀
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

擁抱金飯碗！合庫銀行徵才420人 40名MA年薪上看百萬

2019-04-08 19:43

廖燦昌掌第一金遭質疑 政院：蘇揆考量專業

2019-04-08 17:49

高銀董座想接華南金？韓國瑜：慶富案報告後再說

2019-04-08 16:32

高市府不放人、華南金董座生變？張雲鵬：努力溝通中

2019-04-08 15:56

高銀董事長張雲鵬欲辭 高市府：暫不考慮

2019-04-08 15:16

永豐金證券啟動豐富人生計劃 串連客戶關懷及公益愛心

2019-04-08 14:43

影／一銀總座突換人 鄭美玲哽咽：壯志未酬

2019-04-08 14:29

高市府卡公股行庫異動？市府：張雲鵬4月24日要報告慶富案

2019-04-08 14:20

公股行庫人事 立委轟財長意見竟被高層打槍

2019-04-08 14:15

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:31

側寫／慶富案跳火坑卻無預警被拔 鄭美玲交接充滿不捨

2019-04-08 13:02

立委喊有羞恥就別上任 廖燦昌自信接掌第一金董座

2019-04-08 12:59

高市府不放人 張雲鵬接華南金董座生變？財長這樣說

2019-04-08 12:59

台南市路邊停車格 即日起嗶悠遊卡

2019-04-08 12:51

對一銀廖燦昌的疑慮 蘇建榮坦承有向院方反映

2019-04-08 12:34

董事長換不換？ 高雄銀：尚未接獲高市府指示

2019-04-08 12:29

廖燦昌接第一金董座 財長坦言有對政院「表達意見」

2019-04-08 12:05

影／第一金控董總交接 卸任總經理鄭美玲：壯志未酬

2019-04-08 11:54

卸任一銀總座 鄭美玲：意外，壯志未酬

2019-04-08 11:50

公股行庫高層大地震 蘇建榮：財部與政院共同討論結果

2019-04-08 11:48

美聯準會升息腳步暫緩 渣打銀美金雙高利活動吸睛

2019-04-08 11:44

第一金董座交接 廖燦昌提出「三個溫暖」

2019-04-08 11:35

美聯準會升息腳步暫緩 渣打銀美金雙高利活動吸睛

2019-04-08 11:28

公股行庫人事地震 蘇建榮：所有董總都是院的決定

2019-04-08 11:04

玉山行動銀行App 支援Siri語音服務

2019-04-08 10:59

公股行庫董總大換血 蘇建榮：要求做好公司治理

2019-04-08 10:42

廖燦昌接第一金董座遭轟 財長坦言：曾向政院表達意見

2019-04-08 10:22

廖燦昌因慶富案下台 黃國昌喊話：不要上任第一金董座

2019-04-08 10:21

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 09:21

系列一／純網銀壓境 台新Richart搶先擁抱數位族群

2019-04-08 08:35

富邦產險啟動水稻保險理賠

2019-04-08 08:32

虛擬貨幣納管 月底敲定範圍

2019-04-08 01:06

防洗錢 金管會盯上虛擬貨幣業者

2019-04-08 00:59

孫天山專訪／群益期創新業務 打國際盃

2019-04-08 00:13

孫天山專訪／他，保持年輕的心態

2019-04-08 00:10

公銀新掌門談願景／土銀董座 黃伯川 拚土建融企金

2019-04-07 23:40

公銀新掌門談願景／彰銀董座 凌忠嫄 重視法遵內控

2019-04-07 23:40

公銀新掌門談願景／華南金董座 張雲鵬 衝刺金融科技

2019-04-07 23:40

公銀新掌門談願景／第一金董座 廖燦昌 力挺台商融資

2019-04-07 23:40
看更多

熱門文章

報稅新制超有感！ 一張圖秒解「這三種人不用繳稅」

2019-04-08 10:33

中華電養金雞 壯大艦隊

2019-04-07 23:11

廖燦昌接第一金董座 財長坦言有對政院「表達意見」

2019-04-08 12:05

去年一整年 勞退領走破千億元

2019-04-08 17:50

個人減稅紅包 三大兩小

2019-04-07 23:46

系列一／純網銀壓境 台新Richart搶先擁抱數位族群

2019-04-08 08:35

六輕台化三廠氣爆 勒令停工

2019-04-07 23:54

發選舉紅包？長照扣除額 擬每年12萬

2019-04-08 00:42

高銀董座想接華南金？韓國瑜：慶富案報告後再說

2019-04-08 16:32

統一發票添小確幸？ 財長：可能增加小額獎項

2019-04-08 10:17

廖燦昌因慶富案下台 黃國昌喊話：不要上任第一金董座

2019-04-08 10:21

長榮航、華航空服員 日支費待遇比一比

2019-04-08 15:09

高市府不放人 張雲鵬接華南金董座生變？財長這樣說

2019-04-08 12:59

台灣史上最大筆！基亞攜手Oncolys創500億日圓授權案

2019-04-08 16:39

高市府卡公股行庫異動？市府：張雲鵬4月24日要報告慶富案

2019-04-08 14:20

PCB廠攻車電 瞄準五大商機

2019-04-07 23:57

亞洲生技大會 迎三個第一

2019-04-07 22:27

卸任一銀總座 鄭美玲：意外，壯志未酬

2019-04-08 11:50

長照扣除額 有望敗部復活

2019-04-08 00:04

防洗錢 金管會盯上虛擬貨幣業者

2019-04-08 00:59

公銀新掌門談願景／彰銀董座 凌忠嫄 重視法遵內控

2019-04-07 23:40

廖燦昌接第一金董座遭轟 財長坦言：曾向政院表達意見

2019-04-08 10:22

報稅季節又到了！綜所稅5大變革看過來

2019-04-08 14:35

中華電活化資產 兩開發案今年啟動

2019-04-07 23:10

第一金董座交接 廖燦昌提出「三個溫暖」

2019-04-08 11:35

高銀董事長張雲鵬欲辭 高市府：暫不考慮

2019-04-08 15:16

影／第一金控董總交接 卸任總經理鄭美玲：壯志未酬

2019-04-08 11:54

公銀新掌門談願景／土銀董座 黃伯川 拚土建融企金

2019-04-07 23:40

公股行庫人事地震 蘇建榮：所有董總都是院的決定

2019-04-08 11:04

今年報稅 這三種家庭三種情況下免繳稅

2019-04-08 16:18

5+2產業對接 吸引力大

2019-04-08 00:04

側寫／慶富案跳火坑卻無預警被拔 鄭美玲交接充滿不捨

2019-04-08 13:02

營所稅申報 留意三大變革

2019-04-07 22:29

長照扣除額三大爭議點 尚待釐清

2019-04-08 00:04

長照扣除額擬為12萬元 財長：暫未設排富條款

2019-04-08 11:17

公銀新掌門談願景／華南金董座 張雲鵬 衝刺金融科技

2019-04-07 23:40

韓國瑜：張雲鵬調動至少要議會報告慶富案後才處理

2019-04-08 17:30

反洗錢 虛擬貨幣業被盯上

2019-04-07 23:39

公銀新掌門談願景／第一金董座 廖燦昌 力挺台商融資

2019-04-07 23:40

立委喊有羞恥就別上任 廖燦昌自信接掌第一金董座

2019-04-08 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top