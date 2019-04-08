擁抱金飯碗！合庫銀行徵才420人 40名MA年薪上看百萬

2019-04-08 19:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



合作金庫108年擴大徵才，招募名額由原訂的290人加碼增加到420人。 報系資料照／記者黑中亮攝影 分享 facebook

合作金庫銀行今(108)年擴大徵才，在雷仲達董事長的指示下，為廣納人才，儲備後續競爭的動能，並提供優質的工作機會，故除於年初才率先金融同業辦理第一梯次招募260人外，接下來配合鳳凰花開畢業季的來臨，自4月12日起將展開第二梯次徵才報名作業，且招募名額由原訂的290人加碼增加到420人，總計今年度招募名額高達680人。

為因應辦理第二梯次徵才420人並吸攬年輕新血加入之需要，合庫於今年3月期間，即有計畫地擴大參加包括台大、政大、清大、成大及台北大學等多所大學所舉辦的校園徵才活動，並由該行雷仲達董事長親自帶領同仁進入校園，首次於該等學校舉辦企業徵才說明會，為應屆畢業生剖析金融產業的未來發展趨勢，及與學生展開對談，並獲得現場學生們熱烈回應。

合庫第二梯次招募，對於無需工作經驗之徵才類組，除仍將招募具備碩士以上學歷之儲備菁英人員，且名額由前次之25人大幅提高到40人外，大學以上學歷之一般金融人員204人、助理理財人員15人、法遵法務人員10人，合計高達有269個不限經驗的職缺，積極向新鮮人招手並熱情等待加入。

針對有經驗的轉職者，合庫亦開出了各種多元職缺，包含資訊電金人員35人，外匯人員29人，理財人員60人，非商科金融人員10人，廣告設計、消防及弱電人員3人，以及客服人員6人，且為延攬偏鄉地區具金融經驗的人才，以落實提供在地金融服務的精神，雷董事長針對花蓮、台東、澎湖等3地區，指示以更體貼的在地考試、在地服務方式，另設專區招募8人。本次徵才總計23類組合計420人，招募類別多元、名額眾多、區域廣闊遍及全台，且應屆畢業生得先行報考。其中以儲備菁英人員為例，試用期滿後之第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後合計年薪、福利、獎金等上看75萬元，是應屆畢業新鮮人及轉職人員的最佳選擇。

本次合庫銀行招考委託財團法人台灣金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間自108年4月12日起至108年4月24日止。新進人員招募相關資料，請詳閱合庫銀行及財團法人金融研訓院網站。