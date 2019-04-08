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金管會報喜！年底前將再有一家東南亞銀行來台設分行

2019-04-08 19:40經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

金管會報喜！2016年後，將再有一家東南亞銀行來台設分行，尚在等待對方遞件申請，最快年底前有機會完成設立，希望鎖定的是在台灣的移工商機。市場推估，應是印尼當地前五大銀行。

據了解，該銀行鎖定的是台灣的移工商機、且是該國第一家在台設立據點的的銀行、且與台灣有重大工程合作。為當地國家前5大銀行、全球前500大銀行，已經溝通兩到三年，總行對台灣有高度興趣，最快今年將會遞件來台申請設立分行。

目前亞太地區中，日本、香港、泰國、菲律賓、越南、新加坡、澳大利亞，都有銀行來台設立分行或是代表人辦事處，東南亞國家中，僅有印尼、馬來西亞尚未在台灣設立據點。

金管會銀行局局長邱淑貞今（8）日表示，國際銀行看中台灣資本市場流動性佳，海外台商分布眾多且廣，尤其近期台商與東南亞市場連結密切，透露已經有東南亞銀行向金管會詢問，有意願在台灣設立分行。

上一次來台灣遞件設立分行的外國銀行，為法商法國外貿銀行(Natixis)設立臺北分行，於2016年獲得金管會許可。

近期不少外銀登台設點，包括今年宣布設立辦事處的日本鹿兒島銀行，該銀行目前資產規模4兆日圓，母公司為九州金融集團，資產全球排名185名，第一類資本全球排名224名。

東南亞金管會移工
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