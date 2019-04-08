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台新銀行 連二年獲頒台灣最佳財管數位體驗獎

2019-04-08 18:30經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

在數位化布局著墨甚深的台新銀行8日表示，該行從香港傳回喜訊，獲得財資(The Asset)頒發「台灣最佳財富管理數位體驗獎」、「台灣區銀行最佳資料分析創新獎」等四項大獎，由該行個人金融事業總處副執行長林尚愷代表出席領獎。

這也是台新銀行繼日前榮獲IDC「2019亞洲最佳智慧銀行獎」、RBI「最佳全通路整合獎」、The Digital Banker「最佳AI應用客戶體驗推薦獎」等三項國外大獎肯定後，再度在國際獎項評選嶄露頭角，數位科技布局成果受到肯定。

數位金融(FinTech)浪潮下，銀行積極將分行、財富管理等服務與科技結合，希望提供客戶具有溫度和便捷性的金融服務，而國內、外多家第三方機構，也順應趨勢舉辦多項金融數位化發展的獎項評選。

對於屢獲獎國際獎項，林尚愷表示，台新銀行結合創新科技，包括語音識別、線上瀏覽行為追蹤、機器學習自動化分類等技術，將大量非結構化的資料轉變為可被分析的用戶行為，運用於再行銷與客戶服務流程優化，也進一步提升了營運成效。

台新銀行也打造虛實通路整合的服務體驗，在實體的數位分行中，為財富管理客戶打造專屬洽談室，客戶透過視訊功能可與台新銀行專業團隊連線對談，獲得最新市場趨勢與理財建議。

林尚愷強調，運用科技可加快金融服務的速度，但財富管理服務仍須回歸到與「人」的互動，惟有做到最完整的KYC(Know Your Customer)，才能提供最有「溫度」且符合客戶需求的服務。

台新銀行打造專業團隊，搭配開放式產品平台以及客群專屬優惠權益，提供客戶量身訂做的優質資產配置建議，「專業領航 認真守護」陪伴客戶達成各個生涯階段的理財需求，用心的經營成果在今(2019)年也獲得財訊頒發最佳財富管理、最佳服務、最佳客戶推薦等獎項。

台新銀行獲得財資(The Asset)頒發「台灣最佳財富管理數位體驗獎」、「台灣...
台新銀行獲得財資(The Asset)頒發「台灣最佳財富管理數位體驗獎」、「台灣區銀行最佳資料分析創新獎」等四項大獎，台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷(左)代表出席領獎。記者陳怡慈／攝影
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