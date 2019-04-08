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高銀董座想接華南金？韓國瑜：慶富案報告後再說

2019-04-08 16:32聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

財政部日前發布人事命令，派高雄銀行董事長張雲鵬出任華南金控董事長，不過高市府今表示，高市議會即將進行慶富案專案報告，此時不考慮張辭任。高市長韓國瑜今也說，希望專案報告後再談人事異動；市議會已經要專案報告的時候，突然這麼重大人事調動，而不尊重市府，是不能被接受的，也感覺不負責任。

韓國瑜下午參加道路安全督導會議前，被問到此事時說，希望市議會4月25日的慶富案專案報告結束後，再來談人事異動，因為現在高市議會及廣大市民甚至外界，都非常想要了解，慶富案來龍去脈到底發生了什麼，此時，在專案報告之前，這麼最重要的人事異動，並不是非常妥適。

他並表示，財政部、金管會做這樣的人事調動，財政部的權責，但感覺並不是非常適合，因為現在在高雄市，慶富案大家已經烙在心頭很長一段時間，都想要知道，到底是怎麼樣的狀態，因此覺得這時高銀董事長突然調動，並不是一個很好的安排。

被問到會否覺得財政部居心叵測？韓國瑜說，他不想這樣去猜測，只是市議會已經要專案報告的時候，突然這麼重大的人事調動，而不尊重高市府，這是不能被接受的，他相信廣大高市民也沒辦法接受。

被問到會否堅持暫時不要動？韓回：「對，我們會希望他專案報告」。韓說，他了解在人生各種工作崗位的異動都很正常，也希望來市府上班的所有人，不管是行政部門或事業單位，大家都能夠認真付出，時間到了，好聚好散，「而且我這個做人，從來不會刁難別人，沒有意義嘛，可是最起碼要跟市議會講清楚說明白，到底慶富案是怎麼回事。」

他說，「大家為這個問題已經納悶非常長一段時間了，這時董事長調動的話，怎麼交代呢？而且感覺上不負責任啊！」他說他不想再往其他地方去聯想，也相信張董事長專業能力很強、在金融界也有很好的口碑，但是一定要跟市議會說清楚、講明白，慶富案到底怎麼回事。

財政部日前發布人事命令，派高雄銀行董事長張雲鵬出任華南金控董事長。高市長韓國瑜今...
財政部日前發布人事命令，派高雄銀行董事長張雲鵬出任華南金控董事長。高市長韓國瑜今說，希望專案報告後再談人事異動。記者蔡孟妤／攝影
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慶富韓國瑜財政部
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