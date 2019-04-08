土銀交接儀式上 凌忠嫄哽咽：國營行庫有錢和人的問題

2019-04-08 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



土地銀行今（8）日下午舉行交接儀式，卸下土地銀行董事長、即將接任彰化銀行董座的凌忠嫄離情依依，致詞時一度哽咽，強調國營行庫經營相當艱困，特別是錢和人的問題，除了資本適足率不足導致申設海外分行卡關外，用人也受到法規限制，但即使受限，土銀還是連續八年獲利超過百億元，顯示員工非常具競爭力。

凌忠嫄表示，自己在土銀二年六個月又26天，每次到土銀分行去訪視，分行就會反映很缺人的問題，加上資本適足率不太夠，很難衝刺業務，雖然他就要離開了，還是趁這個機會和財政部次長阮清華訴苦一下，希望能替土銀解決問題。

凌忠嫄說，雖然大股東財政部有心幫忙土銀增資，但上面還有行政院，努力了幾年無法如願，土銀為什麼要爭取增資，因為金管會對資本適足率的要求愈來愈嚴格，沒有資本挹注，業務拓展會有問題。

在財政部支持下，允許土銀盈餘轉增資，但土銀一年賺超過100億元，盈餘轉增資只剩下20~30億元，累計速度很慢，希望財政部有機會要幫土銀增資一下。

致詞時，凌忠嫄再度露出招牌爽朗笑容，強調八大公股裡土銀不是最小的，但據說台企銀今年要增資，增資完之後土銀就變成最小的公股銀行，於是財政部說「那我幫你換一家大一點的銀行好了，但這不是我的初衷」，凌忠嫄的妙語，讓現場爆出一陣大笑。

凌忠嫄表示，很感謝長官的知遇之恩語提攜，也感謝土銀同仁的努力，以及曾經的土銀董總們打下非常好的基礎。

在今日的交接儀式上，擔任監交人的財政部次長阮清華致詞時表示，新任土銀董事長黃伯川為老合庫人，在銀行圈資歷高達41年，新任土銀總經理謝娟娟也在銀行界深耕40年，土銀新任董總都有逾40年的資歷，相信在他們的帶領下，將再創土銀獲利新高峰。