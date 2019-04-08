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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

一銀新總座致詞抑揚頓挫 有如參加演講比賽

2019-04-08 15:32經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一金、銀今（8）日舉辦董總交接儀式，第一銀行新任總經理由台灣金控總經理蔡麗雪接任，今早她致詞時抑揚頓挫，且沒有準備致詞稿，如同在演講，並提出五個「要」激勵員工。

蔡麗雪致詞時表示，站在擁有光輝歷史的一銀殿堂上，個人能成為該行一份子，覺得既惶恐又光榮，告訴自己要用過去30幾年的金融歷練，與一銀的大家一起學習，並承擔責任、接受挑戰，全力輔佐董事長，一同努力。

接下手上這個棒子，就要認真去跑、努力地去跑，認真跑出好成績，並將棒子一棒一棒的傳承下去，尤其這一段時間，銀行經歷一些波濤，董董事長、鄭總經理扛起重擔，去年獲利重新站回200億元，同時致力提升資產品質，並在中小企業等績效都是名列前茅，表達深刻的敬意與謝意。

她表示，今日站在這裡，承擔的責任艱鉅，未來將用最大努力，用真誠、無私奉獻的心，帶領團隊，且和諧共榮，未來會在一銀優質厚實的基礎上，用「五個要」帶領一銀，打造成為一個有溫度的金融機構。

第一個要：全員行銷動起來，透過團隊力量才能致勝，總行與分行需要站在同一陣線。在總部的各位同仁，都是行銷團隊一份子，並將效率擺第一，客戶的事不能拖，這樣子才能夠接地氣。

第二、內部控制三道防線要合力運作，並內化成DNA，報酬與風險兼顧，是銀行發展不二法門，展業營運過程，發現不合時宜，就得主動積極，檢討修正，不能墨守成規，這樣我們第一防線才能有好的武器、攻城掠地。第二、第三道，扮演好風管、法遵及守門員把關腳色，三道防線分工，協調合作，讓銀行能更健康蓬勃發展。

第三、要全力拓展企金、外匯及理財三大核心業務，持續提升授信組、財富團隊能力，利用金控與銀行整合行銷的概念，擴大業務往來，把客戶留住，同時，布局海外市場，拓展營運獲利空間。

第四、創新與傳統要兼具，了解民眾社會迫切的金融需求，如：都更、危老重建及台商回流投資等，過去一銀都有相當的成果，未來要持續激進，包括都更一條龍服務，台商所需要的設備、建廠及營運的資金。此外，前輩提出很多，數位化服務是不可逆的潮流，因此，特別在FINTECH研發，未來須更加激進。

第五、要以人為本，因為有偉大的行員，才有偉大的銀行，要將幸福企業為願景，用真誠的心，關懷員工，把員工教育訓練，列為經營核心價值，讓員工有成就感。

第一銀行總經理辦理交接儀式，圖左為卸任總經理鄭美玲、圖右為新任總座蔡麗雪。第一銀...
第一銀行總經理辦理交接儀式，圖左為卸任總經理鄭美玲、圖右為新任總座蔡麗雪。第一銀行／提供
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