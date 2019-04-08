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永豐金證券啟動豐富人生計劃 串連客戶關懷及公益愛心

2019-04-08 14:43經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

累積財富，打造美好人生，永豐金證券宣布啟動「豐富人生」客戶關懷計劃，總經理江偉源表示，將在推廣財富管理專業的同時注入身心養份，以永續價值與客戶一起追求豐富健康的人生；2019年首場健康理財講座邀請知名食安專家譚敦慈分享健康飲食和無毒生活，並以喜憨兒烘焙屋餐盒與客戶串起對社會的愛與關懷，活動迴響熱烈，全省共計500位客戶參與。

江偉源表示，追求業績成長，為客戶提供優質的理財知識與服務，這是營運面的目標；發揮企業社會責任落實客戶關懷，更是公司持續不墜的美好價值，永豐金證券今年以「豐富人生」為主軸規劃客戶關懷活動，希望發揮種子效益，串連客戶、合作夥伴及公益團體，激盪出正面影響力，與客戶攜手累積財富也享有健康豐富的人生，第一季活動率先邀請富蘭克林華美投信共襄盛舉，於北、中、南舉辦三場大型健康理財講座。

食安專家譚敦慈老師在會中教導大家如何吃得安心健康，從正確飲水、食用健康油品、到大腦的老化與失智預防，都跟日常生活中的飲食有關，深入淺入的說明深具實用價值，並於會場上帶領全場來賓進行各式健康養生操，活潑有趣易學，現場反應熱烈笑聲掌聲不斷。

講座中並致贈與會來賓喜憨兒烘焙屋餐盒，江偉源表示，去（2018）年底，一千多位員工認捐喜憨兒餐盒，大家感受到溫暖與關懷的力量凝聚，今年經由豐富人生的客戶關懷活動分享，希望傳達憨兒自力更生的勇氣，串起客戶、憨兒與永豐金證券愛的連結，讓溫暖持續傳遞。

永豐金證券積極發展財富管理業務成績斐然，江偉源表示，希望以積極創新及滿足客戶需求體驗為核心，推出高效率的數位投資工具，提供客戶更多元化且最適化的理財服務；並將會持續推動「豐富人生」系列活動，追求客戶的財富資產累積，也豐富客戶的人生資產價值。

永豐金證券啟動「豐富人生」客戶關懷活動，首季舉辦健康理財講座500位客戶參與。永...
永豐金證券啟動「豐富人生」客戶關懷活動，首季舉辦健康理財講座500位客戶參與。永豐金證券總經理江偉源(中)、執行副總經理李鴻源(右一)、食安專家譚敦慈(右二)、富蘭克林華美投信總經理黃書明(左二)、富蘭克林投顧副總經理鄺蕙玲(左一)。（照片提供：永豐金證券）
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